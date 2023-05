Pistole e droga nel garage Arrestati due spacciatori

Quasi cinque chili di droga in casa, fra hashish, marijuana e cocaina. E poi 1.600 euro in contanti ritrovati come possibile bottino incassato dallo spaccio degli ultimi giorni e, addirittura, due pistole che erano detenute illegalmente. È questo quello che hanno trovato i carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Pistoia che, alle prime luci dell’alba di giovedì, hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne e di un 23enne italiani, entrambi di Pistoia e parenti, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso fra di loro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo, è andata avanti per mesi fra pedinamenti, servizi di controllo e altro nelle principali piazze dello spaccio in città.

Per l’occasione, i militari sono stati coadiuvati anche dalla compagnia carabinieri di Pistoia e dal nucleo carabinieri cinofili di Firenze. In questo modo è stata sgominata una fitta rete di acquirenti che facevano riferimento ai due. Durante i controlli, è stato accertato che la base logistica era costituita da un garage adattato ad abitazione, occupato dal più giovane, che fungeva sia da ricovero che da magazzino. Da qui la necessità di effettuare anche le perquisizioni visto che era emerso un particolare "modus operandi", ovvero cambiare spesso dimora per non essere individuati.

Ed è stato durante l’ispezione nei locali dove è emersa una ingente quantità di droga, sono stati trovati circa quattro chilogrammi di hashish, mezzo chilo di marijuana e 200 grammi di cocaina, in parte ancora confezionata in "panetti" e in parte già suddivisa in involucri destinati alla vendita, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi oltre a 1.600 euro in contanti. Infine, i carabinieri hanno notato anche "ltro, tanto da far partire una denuncia all’autorità giudiziaria per uno dei due arrestati con l’accusa di detenzione abusiva di armi poiché trovato illegalmente in possesso di due pistole: una semiautomatica e un revolver, con relative munizioni. Al termine delle operazioni, i due italiani sono stati trasferiti nel carcere di Santa Caterina in Brana, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che sarà effettuato nei prossimi giorni.

red.pt.