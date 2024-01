Pistoiese, volta pagina . Salvezza da conquistare

Una sorpresa, si può definire così la Pistoiese che scenderà in campo oggi allo stadio Acquaviva contro la Victor San Marino (ore 14.30). Già domenica scorsa nella sfida interna contro il Ravenna c’era stata la sorpresa di vedere all’opera il nuovo corso degli arancioni con tecnico e squadra che per la prima volta si presentavano di fronte ai tifosi. Oggi contro il San Marino, come ha detto lo stesso allenatore Gabriele Parigi, gli undici che scenderanno in campo non saranno gli stessi di domenica scorsa. La Pistoiese, infatti, si presenterà senza lo squalificato Kamana e vedrà il rientro di Greco, Ondo e Trezza e in più il nuovo acquisto Riccio. Una sorpresa, appunto, visto che vedremo una squadra diversa con giocatori che sono all’esordio con la maglia arancione, il tutto al cospetto della seconda della classe. Già perché oltre alla difficoltà di mettere insieme una squadra che rimane ad oggi un cantiere aperto, martedì dovrebbe arrivare il nuovo attaccante e poi ci sarà bisogno di sfoltire la rosa che al momento conta 26 giocatori, c’è quella di affrontare una squadra che sta disputando fino ad ora un’ottima stagione. Il San Marino è una formazione solida, organizzata, forte fisicamente e con alcune individualità di rilievo che l’hanno portata al secondo posto in classifica a 3 soli punti dalla capolista Ravenna. Una squadra che ad inizio anno non aveva come obiettivo quello di provare la scalata alla serie C, ma che adesso si trova in una posizione di classifica in cui sognare non è vietato.

Formazione giovane, quella del San Marino, che può giocare senza troppe pressioni addosso visto che tutto ciò che arriva è di guadagnato e che per questo può esprimere un calcio sbarazzino e decisamente offensivo. Di contro la Pistoiese ha l’obbligo di provare a fare punti perché dopo due sconfitte di fila per raggiungere l’obiettivo salvezza servono certezze e soprattutto risultati. Il tecnico Parigi ha chiesto di vedere una squadra capace di andare in campo senza paura, propositiva in avanti e aggressiva. Tornare da San Marino con dei punti in tasca non è un’impresa facile anche perché, come abbiamo detto, la squadra è del tutto nuova e ancora molto lontana dall’essere amalgamata ma è certo che gli arancioni dovranno provarci fino in fondo perché il campionato non aspetta nessuno. La speranza è di vedere una squadra che per atteggiamento e caratteristiche tecniche dimostri di avere le potenzialità per poter lottare per la salvezza anche contro avversari decisamente più forti come il San Marino.

Probabile formazione: Pistoiese (4-4-2): Mataloni; Riccio, Mendolia, Greco, Cordato; Pertici, Carannante, Diakhatè, Milani; Fiaschi, Bonfanti. All. Parigi.

Maurizio Innocenti