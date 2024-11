Pistoiese, mercato caldo. Obiettivo Maldonado

Nel recupero della settima giornata il Tau Altopascio ha allungato ulteriormente il margine nei confronti della Pistoiese, portando a dieci punti i di vantaggio sulla squadra arancione. Un distacco che ad appena due mesi dall’inizio del campionato non può essere decisivo, ma che comunque ha una valenza significativa. La società ne è consapevole ed è per questo che, alla luce anche delle ultime partenze di Cardella, Caponi e Tanasa, tornerà presto sul mercato per rinforzare la rosa e accorciare il margine dalla capolista. "Interverremo già nell’immediato per inserire in rosa un centrocampista – ha detto il direttore sportivo Massimo Taibi –. Conto che il nuovo arrivo possa allenarsi col gruppo entro la metà della prossima settimana. Per quanto riguarda il reparto d’attacco, attenderemo l’apertura del mercato di dicembre perchè dovremo valutare con attenzione come muoverci. Al momento abbiamo quattro giocatori offensivi in rosa, il reparto non è scoperto e confido che coloro che ci sono adesso possano fare ancora grandi passi in avanti". L’obiettivo della Pistoiese è dunque quello di rimpolpare fin da subito una linea mediana la quale si è trovata priva di due elementi che ad inizio stagione erano considerati, almeno sulla carta, perni del progetto arancione. Stando alle ultime indiscrezioni, il primo nome sul taccuino di Taibi è quello di Luis Maldonado, classe 1996 nato in Ecuador, attualmente in forza al Campobasso in Serie C con cui però ha giocato una sola partita in stagione. Lo scorso anno è stato assoluto protagonista nella promozione del club molisano in Serie C, mettendo a referto ben sei reti e sette assist giocando da mediano. Più in generale in carriera Maldonado ha collezionato più 150 presenze in Serie D e poco meno di cento tra i professionisti. Un curriculum di tutto rispetto per un calciatore che, nel caso arrivasse a Pistoia, dovrebbe contribuire ad aumentare il tasso tecnico del centrocampo.

Taibi ha poi precisato anche di avere assoluta fiducia sia nel tecnico Giacomarro che nella rosa allestita in estate: "Costruire una squadra completamente da zero è molto difficile – ha ammesso il direttore sportivo arancione – e avevo messo in conto che ci sarebbe potuta essere qualche situazione particolare. Penso però che in questi mesi sia stato fatto un grande lavoro e che la società, col presidente Iorio in primis, abbia fatto degli importanti sforzi per provare a risollevare il club. Solamente proseguendo sulla strada della fiducia e della continuità potremo lottare fino alla fine per l’obiettivo della promozione".

Michele Flori