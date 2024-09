Pistoiese L’undici anti Cittadella prende forma

A due soli giorni di distanza dal debutto casalingo contro la Cittadella Vis Modena, comincia a prendere forma il possibile undici della Pistoiese. Lo scheletro sarà sempre quello del 3-5-2, ma a cambiare potrebbero essere alcuni degli interpreti, soprattutto dal centrocampo in su. In mediana infatti pare difficile rivedere insieme Caponi e Tanasa, con Grilli candidato a rimpiazzare uno dei due. Kharmoud e Larhrib, tra i più positivi da subentrati a Fiorenzuola, spingono invece per una maglia da titolare. Vederli entrambi in campo dal primo minuto è pressoché impossibile, ma è probabile che uno dei due possa prendere il posto di Dibenedetto sulla corsia mancina. In attacco, nonostante la buona prova offerta all’esordio in campionato, Sparacello potrebbe lasciare spazio a Tascini, mentre non è in discussione per il momento il posto di Cardella. Di fronte a sé la Pistoiese troverà una delle outsider del Girone D, la neopromossa Cittadella Vis Modena. La formazione emiliana è nata alla fine degli anni ’60, presso la parrocchia di S. Antonio di Modena, con il nome Polisportiva Cittadella e ha trascorso buona parte della propria "vita" negli ultimi campionati della piramide dilettantistica. Da qualche stagione però la società biancazzurra, guidata dal presidente Paolo Galassini, ha rapidamente scalato le categorie, arrivando prima a competere in Eccellenza e poi, pochi mesi fa, a vincerla guadagnando il pass per la Serie D.

Dietro ai successi della Cittadella c’è sicuramente la grande disponibilità economica della proprietà e in particolare di patron Galassini, imprenditore del marchio Usco, azienda modenese leader nella produzione e distribuzione di componenti per macchine movimento terra. Per la stagione d’esordio in quarta serie, la società emiliana non ha badato a spese e ha messo a disposizione del tecnico Francesco Salmi, una squadra che potrà puntare quantomeno alla parte sinistra della classifica e che già fatto un colpo importante alla prima giornata battendo il Piacenza. In ogni reparto l’organico è stato rinforzato. Dal Lentigione sono arrivati Formato e Sala, oltre al giovane Truffelli e alla conferma dell’esperto Guidone. Assieme a loro ci sono anche due veterani del centrocampo come Mora e Osuji, entrambi con un lungo trascorso tra i professionisti. Esperienza anche in difesa con l’innesto dell’ex arancione Minel Sabotic, che alza il livello di un collettivo che potrà rappresentare una spina del fianco per molte squadre nel corso della stagione.

Michele Flori