Pistoiese, la grande festa in piazza L’abbraccio della città arancione "Noi con voi per sognare ancora"

Piazza del Duomo ha fatto da splendida cornice ieri sera alla presentazione della Pistoiese versione 20232024. Entusiasmo questo è stato il sentimento che ha caratterizzato la serata a partire dall’arrivo dei ragazzi della Nord che hanno sfilato da via Roma fino in piazza del Duomo tra cori, fumogeni e incitamento costante.

Tra i primi a salire sul palco l’amministratrice del trust, Matilda Jace. "Sono contenta di essere qui – ha detto – abbiamo grandi progetti quest’anno e faremo di tutto perché si realizzino". Poi a ruota il saluto del primo sponsor Vannino Vannucci che si è complimentato con la squadra e la città: "È bello rivedere la Pistoiese di nuovo in piazza del Duomo. Prima di essere sponsor sono un tifoso accanito e mi fa molto piacere vedere tutto questo entusiasmo".

Un’emozione davvero palpabile, evidente anche nelle parole del sindaco Alessandro Tomasi. "Ringrazio la società per aver scelto di presentare la squadra in piazza del Duomo e mi fa molto piacere ospitarvi nella casa di tutti – ha commentato il primo cittadino –. C’è grande attesa da parte di tutti per un campionato da protagonisti. Ai giocatori dico sempre ricordatevi che state indossando la maglia della città".

E quando si parla della maglia arancione è impossibile dimenticare chi ha fatto la storia di questi colori come Sergio Brio, Matteo Mareggini, Marco Vendrame, Fabrizio Boccaccini, Tommaso Ghinassi, Andrea Mangoni. Dopo le glorie del passato i giocatori del presente con tutta la rosa della Pistoiese sul palco per ricevere l’applauso di tutta la piazza. Inutile dire che il boato dei tifosi arancioni c’è stato quando sul palco si è presentato il tecnico Luigi Consonni.

In conclusione l’augurio anche da parte dell’assessore Alessandro Sabella che la Pistoiese "possa uscire presto da questa categoria e tornare dove ci compete, ringraziando intanto Vannino per il suo supporto". Entusiasmo abbiamo detto quello di una città che ha una grande voglia di vincere, di tornare di nuovo nel calcio professionistico, di giocare in palcoscenici importanti. Un entusiasmo che si è percepito non solo dai cori dei ragazzi della Nord, ma dalle facce di tutti i tifosi presenti in piazza e dal modo in cui è stata accolta la squadra, un urlo forte che si è levato alto nel cielo di Pistoia.

Maurizio Innocenti