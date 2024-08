Pistoiese, ancora quattro test. Ultime prove prima della Coppa

Messo alle spalle il periodo di riposo concesso alla squadra per Ferragosto, la Pistoiese si appresta a ricominciare a sudare sul campo. Per il pomeriggio odierno, alle ore 17, è infatti prevista la ripartenza degli allenamenti per la squadra arancione, quando ormai mancano due settimane al via della stagione e il tempo a disposizione per lavorare senza la pressione dei risultati è sempre meno. Gruppo squadra e staff tecnico svolgeranno la seconda parte della preparazione al Turchi, con la tabella di marcia che prevederà due sedute al giorno, una con inizio alle 9 e l’altra al via alle 18. Ritmi molto elevati dunque per la truppa guidata da Domenico Giacomarro, che oltre al quotidiano lavoro al Sussidiario disputerà anche quattro amichevoli, di cui ben tre con formazioni di Serie D.

Un calendario fitto e indubbiamente dispendioso anche a livello energetico, ma delineato con l’obiettivo di far arrivare la squadra nelle migliori condizioni possibili al debutto in Coppa Italia del 1 settembre. Il primo test sarà quello contro il Seravezza Pozzi, inizialmente previsto per il 13 agosto e poi ricollocato lunedì 19 agosto alle ore 20:30 allo stadio Buon Riposo di Seravezza. Due giorni più tardi, alle ore 18, gli arancioni saranno impegnati in una prestigiosa amichevole contro il Livorno, che si presenta ai nastri di partenza del Girone E come una delle formazioni maggiormente accreditate per la promozione. Il match coi labronici verrà giocato nella casa degli amaranto, allo stadio Armando Picchi. Domenica 25 agosto, alle ore 18 allo stadio Goffredo del Buffa, sarà poi la volta del test contro il Figline, mentre mercoledì 28, al medesimo orario, la Pistoiese sfiderà a Borgo San Lorenzo la Fortis Juventus, compagine che milita nel campionato di Eccellenza.

Scorrendo l’elenco degli appuntamenti già disputati o da disputare nel precampionato dell’Olandesina, un’osservazione sorge spontanea: tutte le partite sono state o saranno disputate in trasferta, lontano dal Melani. Il perchè è riconducibile a quanto affermato dal presidente Iorio nell’ultima conferenza stampa, quando venne dichiarato che il manto erboso dello stadio si trovava in pessime condizioni e che l’estate sarebbe servita per rendere giocabile l’impianto casalingo degli arancioni.

La stagione estiva va però verso la conclusione e a questo punto è legittimo domandarsi se il Melani sarà pronto per l’inizio della stagione. Da questo punto di vista il calendario ha dato una mano alla Pistoiese, in quanto sia la sfida di Coppa che il debutto in campionato col Fiorenzuola saranno giocate fuori casa. Gli arancioni disputeranno la prima gara interna il 15 settembre contro il Cittadella Vis Modena: il tempo per intervenire non manca, ma non dovranno essere fatti passi falsi.

Michele Flori