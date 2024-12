Pistoia: in arrivo 2,88 milioni per infrastrutture e opere pubbliche

In arrivo in provincia di Pistoia 2 milioni e 880mila euro per infrastrutture e nuove opere e riconfermati impegni per poco meno di 20 milioni.

"Si tratta – ha detto la consigliera regionale e membro della terza commissione sanità, Federica Fratoni – di una manovra particolarmente importante per i sostegni economici stanziati con l’obiettivo di dare risposte concrete ad alcune necessità emerse dai nostri territori".

Nello specifico, innanzitutto viene confermato – viene spiegato – l’impegno con la rimodulazione sul 2025 per l’acquisizione al patrimonio regionale per l’importo di 16 milioni e 400mila euro degli immobili Tettuccio, Regina ed Excelsior a Montecatini Terme in vista del nuovo bando dell’11 marzo prossimo e viene accolta la richiesta del Comune di Pistoia di allocare le risorse di 2 milioni e mezzo di euro sul nuovo anno per il restauro e ripristino del Teatro Manzoni oltre che 350mila euro per il 2025-26 per la messa in sicurezza della viabilità nell’area industriale Montecarlo e Pescia.

Queste, invece, le nuove risorse in arrivo: il sostegno al Comune di San Marcello Piteglio, di 80mila euro, per uno studio di fattibilità per il miglioramento della viabilità della montagna pistoiese sulla SS66 a La Lima; i contributi a fondo perduto fino a 500mila euro, in tre anni, in favore del sistema neve in Toscana per sostenere le spese per la manutenzione degli impianti sciistici; l’intervento finanziario per 500mila euro sull’anno 2025, primo stralcio, a favore del Comune di Pescia per lavori di adeguamento ed efficientamenti impiantistici del teatro “Pacini”; il contributo straordinario fino a 1 milione, distribuito su tre annualità, al Comune di Montale per la realizzazione di una nuova sede della protezione civile; stanziamento di 600mila euro, su due annualità, al Comune di Montecatini Terme per i lavori di ristrutturazione dello stadio intitolato a Daniele Mariotti. In materia di viabilità viene, inoltre, assegnato alla provincia di Pistoia un contributo straordinario stimato in 200mila euro per l’anno 2025 per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità del territorio.

"Voglio sottolineare – conclude Federica Fratoni - l’importanza di questi interventi che vanno nella direzione di sostenere alcune necessità emerse dai nostri territori e che si articolano su vari piani".