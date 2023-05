Pistoia Blues Festival Lo show si avvicina Sul palco grandi artisti italiani e internazionali

Si terrà dal 5 al 12 luglio 2023 la 42esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Il Festival, uno dei più longevi d’Italia, vedrà quest’anno alternarsi sul palco grandi artisti all’insegna della qualità, della ricerca sonora, delle grandi emozioni che possono regalare il rock, il folk ed il blues più raffinato. Un’edizione di grandi ritorni: come quello della leggenda dei Genesis Steve Hackett che esalterà le sue indimenticabili progressioni nella cornice medievale della piazza, o quello di Damien Rice con il suo folk intimo ed anticonformista, ed ancora la blueswoman d’eccellenza Ana Popovic. Prime volte in assoluto sul palco del blues invece per Fiorella Mannoia (con Danilo Rea), Baustelle, Xavier Rudd, Wolfmother, Lindsey Stirling e molti altri.

"Abbiamo puntato, con il poco tempo a disposizione, ad un festival di grande qualità con tanti ospiti sia italiani che internazionali – afferma Giovanni Tafuro dell’Associazione BluesIn –. Dal blues al folk, dal rock al cantautorato d’autore. Una settimana di grandi concerti con interpreti che hanno fatto la storia della musica e artisti che per la prima volta saliranno sul palco pistoiese". L’apertura del Pistoia Blues 2023 sarà quindi affidata a Xavier Rudd mercoledì 5 luglio in piazza Duomo in quella che sarà la prima delle due sole tappe italiane estive del tour dedicato al suo nuovo album "Jan Juc Moon" (Virgin Music, 2022). Venerdì 7 luglio sarà la volta di un grande ritorno al Festival per il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett con il suo tour mondiale "Genesis Revisited World Tour - Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights". Ad anticiparlo il cantautore, ex voce degli Scomunica, Moreno Delsignore.

Sabato 8 luglio saliranno per la prima volta sul palco del Blues i Baustelle preceduti dallo spettacolo di Maurizio Pirovano. Domenica 9 luglio si preannuncia una incredibile serata di rock blues internazionale particolarmente ricca: oltre al grande ritorno della blueswoman Ana Popovic ci saranno i Wolfmother di Andrew Stockdale che chiuderanno la serata.

Lunedì 10 luglio spazio al tour mondiale della violinista californiana Lindsey Stirling che presenterà "Snow Waltz" il suo ultimo lavoro discografico uscito a fine 2022. Martedì 11 luglio saliranno sul palco di Piazza Duomo Fiorella Mannoia e Danilo Rea con il nuovo spettacolo "Luce". Chiuderà la manifestazione mercoledì 12 luglio il cantautore irlandese Damien Rice con un grande ritorno al festival dopo la sua ultima partecipazione. Era infatti il luglio del 2016 quando il cantautore irlandese incantava con la sua chitarra il pubblico attento del Festival salvo poi scendere dal palco e duettare con una giovanissima Francesca Michelin tra il pubblico.

Dotato di uno stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo ha annunciato un altro tour in barca a vela nell’estate del 2023 che toccherà la Toscana il 12 luglio, regione che ama e dove ha vissuto in passato qualche mese.

