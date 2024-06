Pistoia-Abetone, pronti per la sfida. Si corre domenica 30 giugno

Pistoia, 17 giugno 2024 - Pistoia-Abetone, pronti per la sfida. Ancora qualche giorno di attesa e domenica 30 giugno, torna la Ultra Maratona più affascinante del mondo. Con partenza alle ore 7.30 da piazza del Duomo a Pistoia e arrivo al traguardo dell’Abetone dopo 50 km, di cui ben 31 di salita con un dislivello di 1300 metri. Questa non è solo una gara, ma una sfida con sé stessi. Un lungo viaggio su un percorso dove la testa conta più delle gambe, dove la volontà supera la fatica e il cuore sale sempre più, come la strada. Una sfida anche quella per i meno temerari, iscritti alla 30 km che arriverà a San Marcello, da qui prenderà anche il via della camminata degli ultimi 20 km verso la vetta dell’Abetone, la Freewalking. Per gli amanti del trekking, ecco la proposta “in notturna” per vivere una emozione unica alla conquista della vetta con partenza dal rifugio di Portafranca. Per finire il quarto traguardo, la speciale tappa di 3 km con partenza da Le Regine e arrivo in piazza all’Abetone, camminata dedicata agli atleti diversamente abili. Una manifestazione solidale e d’inclusione attiva, che da sempre si è ispirata dalla sua nascita nel lontano 2003 e oggi un emblema della manifestazione. Svelato, in questi giorni, il bozzetto della medaglia, disegnato dal fumettista pesciatino Marcello Mangiantini, disegnatore per Sergio Bonelli Editore in particolare nello staff di Zagor. Torna anche l’expo, sabato 29 dalle 9.30 alle 20, negli storici locali della “Cattedrale”, situata nell’area ex San Giorgio, a pochi passi dalla Stazione FS. Qui sarà possibile ritirare il pettorale e ricevere preziosi consigli tecnici dagli espositori come Hoka, esperti in calzature e abbigliamento tecnico, EthicSport, esperti per l’integrazione e altri esperti nel settore della corsa. A completare il quadro dei principali sponsor il negozio sportivo di Prato e Lucca Il Campione, Beyfin da sempre vicino allo sport e la Chianti Banca BCC insieme tanti altri che sicuramente non faranno mancare il loro coinvolgimento e contributo alla manifestazione. Iscrizioni tramite il link http://pistoia-abetone.net/iscriviti Informazioni e contatti; [email protected] telefono 0573.34761 e 389.6452997 . L'evento ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, Comune di San Marcello e Piteglio, Comune di Abetone Cutigliano.