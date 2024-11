Piste ciclabili e verde. Via al progetto green. Pieve a Nievole si rinnova

Il Comune di Pieve a Nievole ha presentato un progetto "green" alla Regione Toscana, adesso bisogna vedere solo se lo finanzieranno. La manifestazione d’interesse lanciata dalla Regione era finalizzata all’individuazione delle aree urbane e periurbane per la realizzazione delle infrastrutture verdi. "L’intervento – fanno sapere dal Comune – si sviluppa in tre principali aree della città e prevede la riqualificazione di spazi esistenti e la creazione di nuovi percorsi ciclopedonali, in un’ottica di sostenibilità e di tutela dell’ambiente". L’iniziativa include la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di boschi urbani che, oltre a migliorare il paesaggio, offriranno rifugio a uccelli, insetti e piccoli animali, promuovendo la biodiversità urbana. Il paese è stato suddiviso in aree di intervento e in particolare per la zona nord, quella che corrisponde all’area via Milano, via della Libertà e zona 167 sarebbero previsti interventi di forestazione per la zona densamente abitata e vicina alle principali vie di traffico (SR435 e cavalcavia SR436). Per la zona centro, l’area sportiva e scolastica de La Palagina invece, il progetto prevederebbe la realizzazione di un polmone verde di circa 8 ettari, integrando strutture sportive, scolastiche e residenziali. Secondo le carte sarebbe inoltre creato un percorso ciclopedonale di 600 metri per collegare l’area con la Residenza sanitaria assistenziale prevista ad est.

Nella zona sud, corrispondente a via Unità Nazionale e Piazza Costituzione, l’idea è di creare una fascia verde attorno alla zona residenziale, con ampliamento degli spazi per orti urbani e nuove piantumazioni. Infine un nuovo percorso ciclopedonale è stato previsto per connettere la città.

"Al centro del progetto – specificano dal Comune di Pieve – un tracciato ciclopedonale di 600 metri collegherà aree verdi, zone residenziali, impianti sportivi e scuole. Il percorso, interamente su proprietà comunale, partirà a sud da via Deledda, proseguirà verso lo stadio e la nuova palestra, costeggerà il parcheggio di via Da Vinci e il bocciodromo, per terminare a nord presso la zona verde di via Carducci, con una diramazione verso la futura Rsa".

Soddisfatta del progetto il sindaco Diolaiuti: "Con questa iniziativa, Pieve a Nievole si conferma impegnata nella promozione di uno sviluppo urbano sostenibile, per una città più verde e attenta alla qualità della vita dei cittadini".

Arianna Fisicaro