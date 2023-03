Pinocchio sugli sci I primi campioni

Secondo giorno di gare ieri all’Abetone per le finalissime nazionali del Pinocchio sugli sci 2023 edizione 41. Nella patria di Zeno Colò si erano dati appuntamento i qualificati delle categorie Cuccioli 1 e 2 maschili e femminili. Per la categoria Under 11 femminile davanti a tutte si è classificata Dafne Colantoni, seguita da Sofia Maggianic Aminelli e da Ludovica Bressan, mentre per i maschietti primo Andrea Bruno davanti a Gregorio Maria Marabelli Gallo e - ex aequo - Andrea Barbarossa e Carlo Bertazzini. Per i Cuccioli 2 Under 12 prima Mariasole Esposito, che mette in fila Angelica Platinetti e Isabel Sauer. Tra i maschi vince Yuri Colturi, secondo Emanuele Croce e terzo Francesco Caligano. Ospite d’onore della giornata di ieri è stato Matteo Marsaglia: il campione di sci e consigliere federale FISI per gli atleti ha i premiato i vincitori delle gare di oggi e sarà presente all’Abetone anche oggi. All’Abetone era presente anche Max Blardone insieme al figlio Alessandro (nono classificato nella categoria Under 11). Oggi è tempo di slalom speciale per i Ragazzi (under 14) sulla pista Stadio da slalom: la prima manche inizierà alle 8.30, la seconda alle 13.30. Per la categoria Allievi (under 16), invece, la prova sarà quella dello slalom gigante sulla Zeno 3: prima manche alle 8.30, seconda alle 13.30.