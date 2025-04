Piano di Protezione civile, le osservazioni

Ultimi giorni per presentare le osservazioni al piano di Protezione civile che è in fase di aggiornamento da parte del Comune di Pistoia. Il termine scade il 30 aprile, Il documento, una volta adottato definitivamente, permetterà di fronteggiare in modo celere e ottimale le situazioni d’emergenza per quei rischi che hanno maggiore probabilità di verificarsi sul territorio comunale, garantendo il raccordo tra diverse amministrazioni ed enti sulla base di una strategia condivisa. Per questo, il piano è impostato secondo criteri di semplicità, flessibilità e facile consultazione delle procedure operative definite per ogni rischio previsto. L’aggiornamento del piano è un’occasione per promuovere una maggiore consapevolezza collettiva sui temi della sicurezza e della gestione dei rischi. Sensibilizzare la popolazione sulla cultura della Protezione civile significa, infatti, educare a riconoscere i potenziali pericoli presenti sul territorio, comprendere l’importanza della prevenzione e adottare comportamenti idonei a fronteggiare l’emergenza prima, durante e dopo che si è verificata.

Il piano e gli allegati possono essere consultati sul sito dl Comune. I cittadini e le associazioni di volontariato di Protezione civile hanno tempo fino a fine mese per esaminare il nuovo documento e presentare tutte quelle osservazioni che possano migliorare il documento. Le proposte devono essere inviate in versione cartacea o per e-mail all’indirizzo [email protected]; per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]