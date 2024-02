Pescia sempre più in difficoltà. Montagna Pistoiese ko a Prato

Ventiduesima giornata dei campionati di Prima e Seconda ategoria archiviata. E per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di tirare le somme. Partendo dalla Prima, il piatto piange soprattutto nel girone A dove tutte le pistoiesi e valdinievoline annaspano ormai in zona retrocessione. Se per il Pescia è sempre più buio pesto dopo lo 0-2 rimediato contro il Capannori e il Tempio Chiazzano penultimo non è andato oltre il 2-2 esterno con il Serricciolo (gol di Pinochi e Sapio), anche il CQS Pistoia è momentaneamente tornato sotto la linea di galleggiamento a causa del pesante 4-0 rifilato dall’Atletico Lucca. Discorso simile per il Giovani Via Nova, considerando che il Marginone ha vinto 2-1. Stesso punteggio che, passando al girone C, è stato imposto al Quarrata e agli Amici Miei rispettivamente da la Nuova Novoli e Jolo.

Meglio, anche se fino ad un certo punto, se si scende in Seconda categoria: nel girone E si è ricomposta la coppia di testa formata da Montagna Pistoiese e Atletico Casini Spedalino, entrambe a 43 punti. Ma entrambe non potranno più sbagliare per essere sicure del primato. Soprattutto la Montagna di coach Zinanni, caduta a sorpresa in trasferta contro il Prato Nord (vittorioso 1-0) che adesso ha solo due lunghezze di ritardo in classifica. Nemmeno la banda Marchiseppe ha però spiccato il volo: Ciaccio e Lopes hanno segnato, ma la Galcianese non si è fatta cogliere impreparata e al triplice fischio è finita 2-2. Stesso risultato emerso al termine di Virtus Montale – Cintolese e di Montemurlo Jolly – Pistoia Nord, mentre Lera e Ricci hanno certificato il 2-0 del Borgo a Buggiano sul San Niccolò. Due anche i gol (di Zoppi e Bellucci) che hanno fatto sì che il Montalbano Cecina superasse La Querce. Braschi e Franceschini hanno refertato l’1-1 fra San Felice e Olimpia Quarrata. E il Montale Pol.90 Antares è chiamato a ripartire dopo lo 0-2 patito al Barni per mano del Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino