"Permessi Ztl. Un caos per i cittadini"

Il Pd parla di caos e attacca la nuova procedura di rilascio permessi Ztl. "A pagare lo scotto di tutte le difficoltà sono ancora una volta i cittadini, eppure era stata sbandierata come una procedura più veloce e immediata, ad oggi addirittura invece sembra che non sia possibile accedere con lo spid, cosa quanto meno singolare per un servizio fornito da una pubblica amministrazione – dice Paolo Tosi consigliere Dem -. Anch’io ho provato più volte senza risultato, oltretutto non c’è un link dedicato e il malcapitato utente dopo vari tentativi e telefonate vane è costretto a scrivere una mail al gestore e ricevere un link. Molti cittadini scoraggiati hanno rinunciato e scelto di andare di persona anche perché non tutti hanno a casa uno scanner. E’ veramente bizzarro che un servizio esclusivo per i residenti del centro si è pensato bene di portarlo alle Fornaci".

"Purtroppo il disagio non finisce qui - prosegue tosi –: chi si reca di persona alle Fornaci e oltre a trovare chiuso nell’orario in cui ha preso appuntamento, trova un numero di personale dedicato insufficiente per la mole di cittadini che vi si riversano". "Ma se oltre al permesso Ztl residenti si volesse richiedere anche un permesso disabili per la Ztl? – attacca ancora il consigliere Dem – Allora tutto cambia e si ritorna in via Pertini al comando dei vigili urbani, ma solo il martedì e il giovedì come in una sorta di gioco dell’oca dove il pistoiese è costretto a girare mezza città o perdersi nella caccia al tesoro di link più o meno visibili o di un operatore che risponda al telefono. L’amministrazione chieda scusa ai cittadini e risponda del danno che sta causando ai residenti".