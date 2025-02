Per i piccoli, "Storia di un uomo e della sua ombra". L’incanto in musica al centro teatrale Funaro

Pochi artifici, solo la musica dal vivo che scandisce il ritmo, che racconta una storia. Che è poi la "Storia di un uomo e della sua ombra. Mannaggia ‘a mort" di Giuseppe Semeraro (produzione Principio Attivo Teatro), sorta di cartone animato in bianco e nero, film muto con due attori in carne e ossa che animerà gli spazi del Funaro oggi sabato 8 febbraio (ore 16), per il segmento ragazzi con indicazione dai 5 anni in su.

La scena si apre su un vuoto, è presente solo luce, che lentamente cresce. Irrompe un personaggio, una persona qualunque che lentamente costruisce il proprio destino intorno a una casa invisibile, disegnata con semplici linee bianche. Una figura inattesa viene a turbare i piani e così la vita dell’uomo spensierato inizia a mutare. La dinamica tra i due personaggi descrive in maniera semplice i conflitti tra gli esseri umani aggiungendo un pizzico di poesia e divertimento.

Numerosi e prestigiosi i riconoscimenti e i piazzamenti ottenuti nel tempo da questo spettacolo, il cui messaggio è potentissimo: è possibile esorcizzare paure come quella dell’ignoto attraverso il senso del ridicolo e l’umorismo.

I biglietti sono in vendita ai prezzi di 5 (under 14) e 7 euro (adulti); acquisti su www.bigliettoveloce.it o nelle biglietterie fisiche del Manzoni oggi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 e del Funaro, un’ora prima della rappresentazione.

linda meoni