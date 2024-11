Penelope e Arianna, un racconto musicale

La donna e tutto quell’universo di emozioni che si porta dentro, tra dubbi, paure, amore, che si fanno a volte fragilità altre volte forza. È una rappresentazione di donna e di donne totale quella proposta da "L’InCanto di Penelope e Arianna" spettacolo in scena domenica 24 novembre alle 17.30, al Teatro Spazio 77 del Circolo Hitachi in via Ciliegiole, a Pistoia. Qui la prosa e la musica s’incontrano a partire da uno spunto, come suggerisce il titolo nei nomi, rintracciabile nella mitologia greca per raccontare alcuni aspetti della condizione femminile, giocando con analogie presenti ai nostri giorni, dove la donna ancora lotta per liberarsi dalle proprie etichette.

Il richiamo alla classicità e la narrazione, assieme al canto e alla musica, sono gli aspetti principali di questa performance che vede in scena tre figure femminili Penelope appunto, interpretata da Ilaria Bonacchi, Arianna interpretata da Serena Nacci e Simona Turco che partecipa nelle vesti di Cassandra.

Il racconto musicale delle due protagoniste, nella sua semplicità, vuole riportare alla luce due miti ben conosciuti, per parlare di donne ancora attuali. Il passato è memoria storica e insegnamento per il futuro. "Questo ambizioso progetto nasce non solo per rendersi fruibile al pubblico in un teatro – fanno sapere le organizzatrici –, ma anche per essere presentato all’interno dei contesti scolastici dove è necessario ricordare attraverso il mito e sensibilizzare allo stesso tempo, per fornire un insegnamento didattico e un insegnamento di vita".

"Arianna – racconta Serena Nacci presentando il proprio personaggio – è una giovane donna innamorata da sempre del suo Teseo. È però anche un po’ il simbolo del tradimento e dell’abbandono: crede ciecamente nell’amore di Teseo e crede di essere ricambiata, ma improvvisamente scoprirà che questo amore non c’era e lei rimarrà sola, abbandonata in una spiaggia deserta. È qui che arriva veramente il dolore di questa ragazza così trasparente e sincera nei confronti dell’amore".

Serena Nacci e Ilaria Bonacchi sono insieme Musical Bon Bon Teatro, un progetto che si fonda sulla condivisione di obiettivi, finalità e metodi. Da anni dedicate al teatro, alla musica e alla danza, Serena e Ilaria hanno portato in scena una ricca serie di performance e hanno realizzato anche numerosi laboratori teatrali rivolti sia al pubblico dei bambini sia a quello degli adulti. Numerose anche le collaborazioni siglate con le scuole e altre realtà sociali presenti sul territorio pistoiese.

Lo spettacolo di domenica è realizzato con la partecipazione dell’associazione Voglia di Vivere. Per informazioni e prenotazioni scrivere su WhatsApp al 348.3609737.

linda meoni