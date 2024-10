Pedalata per ricordare Vannino, i vincitori

Sono arrivati da Montale e Quarrata, ma anche da Montemurlo, Lamporecchio e Borgo a Buggiano: bici scassate, scalzi e con un drappo attorno ai fianchi, per partecipare alla prima ciclopedalata ecologica goliardica "Vannino style". Tra loro c’era chi ha conosciuto personalmente Vannino e chi l’ha scoperto attraverso i social e ne è rimasto affascinato perché "Era uno che con il suo stile di vita faceva sognare", oppure "Perché non inquinava". Con questa iniziativa e con la gara agonistica "1° Memorial Egidio Alessandro Gori-Vannino", Asd Moto Guzzi Prato-Angolo del Pirata, società che ha organizzato i due eventi, svolti domenica scorsa, ha voluto ricordare Egidio Alessandro Gori, conosciuto come "Vannino", che il 28 gennaio 2023 morì all’improvviso mentre era sulla sua inseparabile bicicletta, vicino a casa, sulla via Provinciale Pratese a Le Querci. Con la pedalata goliardica, gli organizzatori hanno inteso anche dare vita a un’iniziativa di solidarietà, per sostenere l’associazione "Gianluca Melani" di Agliana, da molti anni costantemente impegnata in progetti di inclusione sociale. La ciclopedalata è partita dal Bar Nazionale, in via Roma, fino a Le Querci, dove abitava Vannino, davanti al murale a lui dedicato, sulla casa di fronte, un’opera realizzata da due giovani artisti: Miguel Angel Caio e Francesco Principato. Al Bar Nazionale c’erano i referenti dell’associazione "Gianluca Melani" con molti utenti, ragazzi e ragazze, ma anche adulti che partecipano alle varie attività proposte dall’associazione. A Le Querci i partecipanti alla ciclopedalata hanno dato un commosso saluto a Luigi Gori, fratello di Vannino.

Sono stati ventidue i partecipanti alla ciclopedalata, regolarmente iscritti versando il contributo a favore dell’associazione, mentre altri si sono aggiunti nel percorso. Gli organizzatori hanno premiato i cinque partecipanti con il migliore look stile Vannino e altri a sorteggio. I premiati per il miglior look "Vannino style" sono: Davide Venturini di Montemurlo, Carlo Venturini di Lamporecchio, Romano Gallorini di Barba (Quarrata), Fausto Bonari di Stazione di Montale e Gianluca Giugni di Montale. Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, ha salutato i partecipanti prima della partenza con il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori.

"Vannino era molto popolare ad Agliana e dintorni – ha detto Benesperi –, era genuino e amico di tutti. Merita questo ricordo". La ciclopedalata goliardica a scopo benefico è stata preceduta da una vera gara agonistica, sempre su due ruote: il "1° Memorial Egidio Alessandro Gori-Vannino", su un percorso che ha toccato Agliana, Le Querci, Pistoia, Pontenuovo, Montale, con 80 atleti al via. I vincitori della corsa ciclistica sono Samuele Luppichini della Speed Bike nella prima batteria e Andrea Grandi nella seconda, dove per le donne ha vinto Valentina Pierotti del Moto Guzzi Prato-Angolo del Pirata.

Piera Salvi