Pavesini e salsa tonnata? A teatro è possibile

A teatro tutto è possibile, anche proporre un’accoppiata insolita come "Pavesini e salsa tonnata". E’ questo, infatti, il titolo dello spettacolo che va in scena giovedì 30 gennaio (ore 21.15, ingresso libero) al teatro della Casa del popolo di Bottegone. E’ il terzo spettacolo in gara al concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli". Sarà portato in scena dalla compagnia teatrale Unicorno, testo e regia di Matteo Dall’Olmo, con Ettore Capozza, Paola Briganti, Eugenia Rizzo, Silvia Parenti, Matteo Dall’Olmo, Alice Del Ministro e la partecipazione straordinaria di Eleonora Roccheggiani. Tecnici: Marco Monelli e Francesco Angioli. "Pavesini e salsa tonnata" è un abbinamento strano, diverso, fuori dal comune e dagli schemi. Fuori dalla norma e perciò non accettabile. Ma se provaste ad assaggiarne uno, prima di giudicarlo? La vicenda si svolge in un appartamento, dove si ritrovano personaggi fuori dagli schemi, liberi e per questo prigionieri delle loro particolarità. Un fatto poco chiaro mette a rischio la loro piccola comunità, speriamo solo che trovino qualcuno abbastanza coraggioso da assaggiare un "pavesino con la salsa tonnata".

E’ la diciottesima edizione del concorso "Fabrizio Rafanelli" che fino al 10 aprile, alla Casa del popolo di Bottegone, propone al pubblico spettacoli a ingresso gratuito, tutti con inizio alle 21.15, che spaziano dal brillante al drammatico, dal comico al comico grottesco. L’appuntamento successivo è il 6 febbraio, con l’associazione Paolo Zuccagni in "Spirito allegro" di Noel Coward, regia di Paolo Cardelli. Il concorso "Rafanelli" è organizzato dall’associazione Zona teatro libero e comune di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript, in collaborazione con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze e, in questa edizione, anche l’associazione Amici del Vallecorsi per il teatro.

Era il 2005, quindi venti anni fa, quando da un’idea comune della Circoscrizione, del circolo Arci di Bottegone e di Zona teatro libero (che al Circolo ha la sua sede storica) prese il via il progetto. All’inizio quasi una scommessa, per dare visibilità alle compagnie locali di teatro amatoriale. Scommessa che è risultata vincente.

Il concorso "Fabrizio Rafanelli" nel tempo si è trasformato da semplice rassegna di gruppi, per lo più della zona, in vero e proprio concorso nazionale con premi e riconoscimenti a compagnie, attori, registi. Sul palcoscenico di Bottegone sono andate in scena compagnie di teatro amatoriale provenienti da sedici regioni italiane. "Il crescente aumento di pubblico – evidenziano gli organizzatori –, è dovuto alla qualità degli spettacoli e alla possibilità di fruire di una stagione teatrale alternativa a ingresso gratuito. Questo ci spinge a proseguire l’esperienza con sempre maggiore impegno e soddisfazione. Ringraziamo in particolare tutti quei soggetti che, con il loro contributo fisico ed economico, rendono possibile la realizzazione di questa manifestazione".

Piera Salvi