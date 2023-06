Pastacaldi, un talento in Australia Per lui onorificenza da Mattarella

C’è l’aglianese Andrea Pastacaldi tra le sei personalità insignite dell’ordine della Stella d’Italia, prestigiosa onorificenza conferita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a chi si è distinto per l’impegno a favore delle relazioni di amicizia tra Italia e Western Australia in un ampio novero di settori. Per Andrea Pastacaldi, da quattordici anni in Australia, è arrivata l’onorificenza di Cavaliere per le attività di successo svolte a favore della nuova mobilità italiana. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in Australia, al Consolato d’Italia a Perth. "Mi sono sempre dato da fare con passione e spontaneità – dice il neo Cavaliere, 42 anni, diplomato all’istituto Aldo Capitini di Agliana –, ma non mi sarei aspettato questa onorificenza. Sono molto contento e fiero di averla ricevuta". Pastacaldi, infatti, è sempre stato molto attivo. Si trasferì in Australia per lavorare e fino dai primi anni si è impegnato per realizzare Fremantle una struttura che offrisse accoglienza ai nuovi arrivati, o che potesse essere almeno un punto di ritrovo. "Cominciò a promuovere iniziative e manifestazioni finalizzate a valorizzare i vari aspetti della cultura italiana – racconta il padre, Mauro Pastacaldi –, creando anche occasioni di scambio e integrazione". Così, Andrea è stato, una decina di anni fa, il fondatore di ‘Made of Italy’, una community di italiani in Western Australia. Da qualche anno ha aperto un’agenzia di immigrazione a Perth, che offre assistenza alle persone interessate a trasferirsi in Australia e a quelle già presenti che desiderano stabilirsi lì. La sua passione per gli eventi lo ha portato a creareuna rete di connessioni italo-australiane. "Siamo orgogliosi dei nostri due figli: l’altro è ingegnere navale a Viareggio", dicono Mauro e Neda.

Piera Salvi