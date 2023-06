Passaporto, ecco cosa cambia

Pistoia, 26 giugno 2023 – Vacanze studio, ferie estive e passaporti scaduti. Continua lo sforzo della Questura di Pistoia per garantire le richieste di passaporto dei residenti dell’area pistoiese.

Sono così entrati in vigore nuovi orari per il ritiro del passaporto, che si potrà ritirare ogni giorno dalle ore 13.00 alle ore 13.30 ed il sabato dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Altra novità, introdotta dal decreto legge numero 69 del 13 giugno, è l’abolizione del consenso dell’altro genitore in presenza di figlio minore. "A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore – spiega in una nota la Questura - viceversa il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria".

Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.

La modifica, di fatto, determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio a favore dei genitori di figli minori. Resta ferma invece "la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne".

La grana passaporti a Pistoia come un po’ in tutto il resto di Italia era scattata lo scorso gennaio. I cittadini denunciavano l’impossibilità di prenotare un appuntamento in tempi utili per le partenze programmate.

Con l’uscita dall’Euro dell’Inghilterra è poi aumentata vertiginosamente la richiesta soprattutto per gli studenti che hanno aderito ai viaggi studio con le scuole superiori pistoiesi.

Per questo a febbraio la Questura ha organizzato giornate open day. Resta tutt’oggi operativo il servizio dedicato alle urgenze, secondo la procedura specificata nel sito della Questura di Pistoia: in caso di urgenza (per esempio, per motivi di lavoro, salute, studio, ecc., o per imminenti viaggi debitamente documentati) l’utente che abbia tentato inutilmente di effettuare la prenotazione on line, può inviare una mail agli indirizzi pec indicando le motivazioni dell’urgenza e allegando documentazione attestante l’urgenza. In tale caso, tramite mail verrà fissato un appuntamento che consentirà agli aventi diritto di ottenere il passaporto entro i tempi richiesti per la partenza.

M.M.