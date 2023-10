Passaporti a Pistoia: Nuovo Sportello in Questura Senza Appuntamento

Nuova apertura dello sportello passaporti senza appuntamento, una notizia che può interessare molti cittadini. La Questura di Pistoia comunica infatti che, a partire da mercoledì 11 ottobre ogni mercoledi, oltre al giovedì, dalle 8.00 alle 13.00, aprirà presso l’ufficio passaporti del palazzo di via Pertini un ulteriore sportello dedicato ai cittadini che non siano riusciti d ottenere un appuntamento mediante l’agenda on line.

A patto che siano residenti nei seguenti comuni: Abetone Cutigliano, Agliana, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese.

Dalle ore 7.45 di ogni mercoledì e giovedì sarà consentito l’accesso agli uffici per il ritiro dei numeri direttamente dal totem.

Coloro che vorranno usufruire di questo servizio dovranno presentarsi muniti di tutta la documentazione specificata sul sito http:www.passaportonline.polizidistato.it .

Resta confermata l’aperura quotidiana degli sportelli dedicata a coloro che hanno ottenuto e otterranno appuntamento mediante l’agenda online e il sevizio dedicato alle urgenze secondo la procedura specificata nel sito della Questura di Pistoia.

red.pt