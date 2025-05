Parte il taglio dei platani ammalati

È iniziato il nuovo intervento curato dai tecnici della Provincia di Pistoia su una ventina di platani sui marciapiedi di viale Garibaldi; gli studi effettuati hanno rilevato come le piante siano state colpite dal Cancro Colorato, malattia che si sviluppa per l’azione di un fungo. Adesso è previsto l’inizio delle operazioni di taglio delle piante, che proseguirà per alcune settimane. "Un intervento necessario- spiega il sindaco Riccardo Franchi –per garantire la sicurezza e il decoro urbano di quel tratto di strada". Al posto delle piante abbattute saranno piantumati platani della stessa specie, mentre alla base degli altri alberi presenti lungo la strada sarà eseguito il necessario trattamento fitosanitario. La Provincia, proprietaria e responsabile del viale Garibaldi, ha affidato l’incarico a un’azienda specializzata. Per permettere il transito delle auto lungo la strada, per tutta la durata dell’intervento è stato istituito il senso unico alternato regolato da movieri, tecnici incaricati di dirigere il traffico in zona d’operazioni o di manovre.

"Abbiamo dovuto attendere, per concludere l’intervento iniziato lo scorso anno, tutte le autorizzazioni della Sovrintendenza- prosegue Franchi -necessarie perché il lavoro interessa un viale storico. Le piante individuate devono essere tagliate, sia per evitare che infettino le altre vicine che per ragioni di di sicurezza: lungo il viale transitano ogni giorno migliaia di auto, e tanti cittadini anche a piedi. È doveroso provvedere per evitare che si verifichino incidenti. Le piante tagliate verranno sostituite con alberi dello stesso tipo- conclude il sindaco -Attendavamo questa operazione da tempo, per la messa in sicurezza degli alberi e dei passanti, per questo, adesso, vogliamo ringraziare i tecnici della provincia".

Emanuele Cutsodontis