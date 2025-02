Parco Stefanelli a Traversagna. C’è un nuovo gioco

Nuovo gioco nel parco Stefanelli a Traversagna. Lo ha annunciato con soddisfazione su Facebook il sindaco Marzia Niccoli. Si tratta di un’altra novità inserita nell’area dedicata alle famiglie e all’inclusione. Il parco, a partire dal 2018, è stato ristrutturato e potenziato a più riprese dall’amministrazione comunale. La frazione del Gusci, in effetti, si è ulteriormente vivacizzata diventando un punto di incontro importante per grandi, piccoli e anziani. La presenza della chiesa e di tante fortunate attività commerciali ha spinto la giunta a dotare il parco di nuove strutture. Lo scivolo con la casetta installato in questi giorni rappresenta un ulteriore motivo per portare i bambini a giocare nell’area Stefanelli, dove spesso arrivano famiglie residenti anche in altri comuni, alla ricerca di un luogo tranquillo e ben tenuto per stare all’aperto.