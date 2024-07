Parco letterario Petrocchi. Ecco il ’teatro nel castagneto’

È una novità assoluta, attraverso la quale passa il rilancio di un luogo tanto raccolto quanto suggestivo. Benvenuti – o bentornati – a Castello di Cireglio, casa del Parco Letterario Policarpo Petrocchi che da quest’anno con il primo appuntamento fissato per sabato 20 luglio propone il Teatro nel castagneto. Tre anni che il parco è stato riconosciuto come letterario, tre anni che i progetti vanno avanti e si moltiplicano, nel segno sì della valorizzazione della figura e dell’opera dello scrittore e lessicografo Petrocchi, ma anche di attività turistiche tradizionali, come mantenere la cura dei sentieri e crearne di nuovi o recuperare alcune fontane storiche. Come detto s’inizia il 20 luglio con due turni di rappresentazione (alle 16,30 o alle 18,30) per il titolo "La Tempesta", un grande classico di William Shakespeare, nella traduzione di Agostino Lombardo, con adattamento e regia di Giovanni Fochi. Il cast è così composto: Giovanni Fochi (Prospero duca legittimo di Milano), Elena Carlesi (Miranda figlia di Prospero), Giulia Ferri (Ariel spirito dell’aria), Riccardo Mangoni (Caliban schiavo di Prospero), Duccio Tatti (Ferdinando figlio del re di Napoli), Andrea Massaro (Trinculo buffone), Mauro Gasparini (Stefano cantiniere ubriacone), con la partecipazione della danzatrice Sofia Bronzi.

Il castagneto nel quale si svolgerà il teatro è quello in località In Santa, che si raggiunge da Castello di Cireglio, dopo una passeggiata nel bosco di circa 600 metri in leggera salita. Un castagneto che è stato ripulito e viene coltivato grazie all’associazione Amo la Montagna e al Parco Letterario. "Siamo felici di poter presentare questa nuova proposta che coniuga, come tutti i progetti del Parco, letteratura, salvaguardia del territorio, promozione della montagna e incentivazione di un turismo lento e sostenibile – commenta il presidente del Parco Giovanni Capecchi -. Pensiamo che questa sia un’occasione da non mancare, poter vedere un’opera di Shakespeare in un teatro naturale tra i castagni". Per assistere allo spettacolo è necessario prenotare (dopo le ore 19 di ogni giorno) al 389.5536875. Alla fine di ciascuno dei due spettacoli, sarà possibile consumare una merenda con i sapori del bosco. Per chi volesse trattenersi a Castello di Cireglio a cena, è aperto il Circolo Il Cantuccio (per prenotare chiamare o scrivere a 347.3126402 o 347.3758950). In caso di maltempo gli spettacoli saranno rimandati al 21 luglio.

l.m.