Palazzina in fiamme. Nessun ferito

Paura ieri pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in una palazzina a Castello di Cireglio. L’allarme è scattato intorno alle 18, in via di Bigiano e Castel Bovani. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Pistoia, insieme ai carabinieri, l’automedica del 118 e i soccorritori della Misericordia di Pistoia. Al loro arrivo, la situazione sembrava molto grave: fumo alto che usciva dall’appartamento all’ultimo piano. Per fortuna, dopo una prima verifica i vigili del fuoco hanno accertato che in quel momento nella palazzina non c’era nessuno. L’appartamento andato in fumo è stato dichiarato inagibile, accertamenti sono seguiti per capire lo stato delle altre abitazioni.