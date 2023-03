Paese a rischio isolamento Una drastica riduzione di autobus per Tobbiana

Da 22 coppie di corse a 4 coppie. Questo il taglio previsto sulla linea dell’autobus 25 da Montale-Tobbiana. La notizia ha suscitato una presa di posizione del capogruppo consiliare del centrodestra di Montale Lorenzo Bandinelli: "E’ un taglio inaccettabile a danno delle persone più deboli comportando, tra le altre cose, un aumento dei costi per gli spostamenti a totale carico dei cittadini e che porterà di fatto a isolare le frazioni a nord del capoluogo". Bandinelli fa sapere di aver presentato un’interrogazione al sindaco di Montale Ferdinando Betti e riporta uno stralcio della risposta del sindaco. "Da parte della provincia di Pistoia – sono le parole del sindaco riferite da Bandinelli – è avvenuto regolare avviso al sottoscritto dei tagli che avrebbero riguardato la rete di collegamento Montale-Tobbiana, nello specifico la linea 25, nel tempo T2, ovvero che si sarebbe passati dalle 22 coppie di corse attuali a 4 coppie". Bandinelli sostiene che: "C’è una chiara responsabilità politica del centrosinistra sia a livello regionale che all’interno del nostro comune".

Il capogruppo del centrodestra cita la relazione di Progetto della rete razionalizzata nella quale si parlava a livello toscano di 775.629 di corseanno in meno, 132 linee in meno e 4.443 percorsi in meno. "Era una cosa risaputa – afferma Bandinelli – e da noi fatta presente più e più volte negli anni passati. E’ una pesante responsabilità anche a carico della maggioranza del nostro Comune che non ha fatto niente per impedire questo stato di cose, neppure successivamente alla presentazione di una nostra mozione in cui si chiedeva un intervento a livello regionale. L’organizzazione del traposto pubblico locale non può rispondere solo a criteri commerciali con il taglio dei rami secchi, ma anche e soprattutto a criteri sociali". Bandinelli considera "generica" la richiesta avanzata dal sindaco Betti dell’inserimento: "Di un servizio aggiuntivo che serva la tratta Montale, Fognano, Tobbiana e Stazione". "Se la richiesta non verrà soddisfatta – conclude Bandinelli – con corse congrue alle esigenze delle frazioni, occorrerà che il Comune si faccia carico del problema e lo risolva, se necessario anche con bus navetta. Se necessario presenteremo un’apposita mozione in consiglio comunale che impegni la Giunta a fare quanto necessario a tutela dei cittadini".

Giacomo Bini