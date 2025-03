Ottant’anni sempre dalla parte degli artigiani

(COLLAB: bocchini-francesco WEB) Doveva essere un successo la festa per gli 80 anni di Confartigianato Pistoia e così è stato. Nella serata di martedì, presso il Teatro Arte Varia di Bottegone, è stata celebrata l’importante ricorrenza alla presenza di coloro che hanno contributo a scrivere una pagina dietro l’altra di storia dell’associazione. Storia che è stata omaggiata innanzitutto attraverso un video e un logo, dal titolo "Infinitamente Artigianale", appositamente realizzato per l’occasione da parte degli studenti del Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia. Fra i primi protagonisti a salire sul palco il presidente di Confartigianato Pistoia, Alessandro Corrieri, che ha dato il via ai saluti istituzionali, seguito dall’intervento del sindaco Alessandro Tomasi e da quello della storica Anna Maria Montano. Uno dei momenti più toccanti della serata è stato senza ombra di dubbio la premiazione di coloro che hanno lavorato assiduamente per favorire la nascita e la crescita dell’associazione. Hanno ricevuto un riconoscimento i fratelli Attucci, Ido e Emo, soci fondatori e iscritti nel mese di ottobre del 1945. Riconoscimento, il loro, che è stato ritirato da Francesca e Alessandra, nipoti di Ido. Un premio è andato anche ad Alberto Gai, primo segretario di Confartigianato Pistoia e figura chiave nella separazione tra artigianato e industria, con il riconoscimento che è finito nelle mani dalla nipote Silvia, e a Fiorenza Fiorineschi, artigiana ricamatrice e prima donna nella Commissione Consultiva Provinciale dell’Artigianato negli anni Cinquanta, il cui premio è stato consegnato ad Alessandra, figlia della nipote. L’evento ha visto pure la premiazione dei diversi presidenti che si sono alternati nel corso degli anni. Tra questi Guido Chiti, che ha ricoperto il ruolo dal 1945 al 1950; Azelio Tuci, in carica dal 1952 al 1962, il cui premio è stato ritirato da Andrea Tuci, e il Cavaliere Giuseppe Bartoli, alla guida dal 1962 al 1975, il cui riconoscimento è stato consegnato alle nipoti Anna e Cristina. Sono stati premiati inoltre Massimo Donnini, in carica dal 1987 al 2010, e Simone Balli, presidente dal 2010 al 2018. Un pensiero è andato anche a Luciano Petracchi, al vertice dell’associazione dal 1975 al 1987. A concludere la serata è stato l’intervento di Francesco Giacomin, ex Segretario Nazionale di Confartigianato

