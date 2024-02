Orsi verso il Bellaria. Poi arriva la pausa

Diversamente dallo scorso anno, stavolta non è arrivata la qualificazione alla fase interregionale che mette in palio per la vincitrice del raggruppamento la possibilità di disputare la Serie B 2024725. Ma il Rugby Pistoia ha comunque l’opportunità di impreziosire un’annata che ha già dato qualche soddisfazione, facendosi valere nel Trofeo Silvano Gesi. E’ il punto sul rendimento degli Orsi nel corso della Serie C 2023/24, che sta precedendo a pieno ritmo: non stanno sono mancando note positive durante questa stagione ormai entrata nel vivo. Anche a livello giovanile, considerando ad esempio la convocazione di Matteo Conti con la rappresentativa rugbistica della Toscana che pochi mesi fa ha affrontato l’Emilia – Romagna a Parma. A livello di prima squadra, l’ex-Cavalieri Union Mattia Evangelisti e compagni stanno disputando la fase regionale del torneo ed occupano attualmente la sesta posizione in classifica con 6 punti (a fronte di 44 punti segnati e 53 subìti). Merito della vittoria esterna dell’ultimo incontro a Cortona, chiusosi con il 25-22 finale che ha permesso agli uomini di coach Vannini di espugnare il fortino dei rivali aretini. Non era andata male nemmeno in precedenza a ben vedere, trattandosi di sconfitte di misura rimediate contro i Titani (12-19) e contro la seconda squadra del Livorno (7-12). Il gruppo sta ad ogni modo continuando ad allenarsi, visto che domenica prossima (dopo un turno di sosta) sarà ora di tornare a giocare, ospitando il Bellaria Capuccini alle 14.30. A quel punto, i rugbisti pistoiesi avranno qualche settimana di pausa per prepararsi al meglio alla sfida contro l’attuale capolista Cus Siena, in terra senese (fissato per il prossimo 24 marzo). E occhio al prossimo 7 aprile, che potrebbe essere l’occasione per rendere la pariglia al Livorno 1931, mentre il 14 sarà la volta di Rugby Pistoia – Polisportiva Sieci. Un programma che si preannuncia ricco insomma, ancor prima del "rush finale" di maggio. E l’obiettivo resta quello di chiudere con il miglior piazzamento possibile.

Giovanni Fiorentino