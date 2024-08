Opere e traffico. Critiche sulla nuova viabilità

Via Quattro Querci è chiusa da martedì, per consentire i lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Pistoia – Montecatini. E lo rimarrà sino alla fine di un cantiere che dovrebbe se non altro concludersi con la realizzazione delle barriere fonoassorbenti che i residenti chiedono da anni, ma l’amministrazione non ha a quanto pare gradito la viabilità alternativa che dalla fabbrica di casalinghi conduce a Spazzavento. La nuova viabilità collegherà via Animalunga e via Provinciale Lucchese, da dove gli automobilisti potranno scegliere se proseguire verso Pistoia oppure tornare indietro verso Serravalle. "Non sono soddisfatto della soluzione trovata da Rfi e dalla Regione, perché questo progetto riporta il traffico all’interno del centro abitato di Spazzavento – ha detto l’assessore alla viabilità Maurizio Bruschi - come amministrazione comunale, avevamo evidenziato da tempo questo problema all’allora assessore regionale alla viabilità Ceccarelli e in seguito all’attuale assessore Baccelli. Meglio sarebbe stato realizzare una rotatoria sulla nuova variante". Novità infine anche per quel che riguarda l’abitato di Masotti più vicino alla ferrovia, che si concretizzeranno progressivamente con l’avanzare delle operazioni.

"Si ribadisce che il passaggio a livello verrà tolto con cambio della viabilità. Verranno inoltre installate delle barriere fonoassorbenti trasparenti - ha concluso Bruschi - in un recente incontro con i vertici di Rfi, l’amministratore delegato ha assicurato che l’inaugurazione della rinnovata tratta Montecatini - Pistoia è fissata per il settembre 2025".

Giovanni Fiorentino