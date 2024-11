Operazione risalita. Ecco il cammino

L’avventura di Alberto Villa sulla panchina comincerà con match ad elevato coefficiente di difficoltà. Al Melani infatti domenica arriverà il Piacenza, nono in classifica e distante ben undici punti dalla vetta ma partito in estate con ambizioni da promozione. Nonostante le difficoltà e un rendimento deludente nell’ultimo mese, col successo che manca da quattro gare, i biancorossi rappresenteranno comunque un avversario tosto. Dopo il Piacenza, per gli arancioni arriveranno tre sfide sulla carta ben più morbide, le quali potrebbero aiutare la Pistoiese ad accorciare il margine nei confronti del Tau capolista. Il calendario prevede infatti le sfide esterne contro Riccione e Zenith Prato, intervallate dall’impegno casalingo col San Marino. Tutte e tre le squadre si trovano al momento in zona playout: i sammarinesi sono penultimi, i romagnoli quartultimi e i pratesi quintultimi. Un trittico di impegni che potrebbe permettere a Villa e ai suoi ragazzi di rientrare in corsa, considerando anche che il Tau se la dovrà vedere con Prato, Ravenna e Sasso Marconi.

MF