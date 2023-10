Operaio ferito mentre ripara un autobus

Incidente ieri pomeriggio nell’officina meccanica di Autolinee Toscane in via dell’Annona, dove un operaio si è ferito mentre era al lavoro e stava riparando uno dei bus fermi. Ancora da capire l’esatta dinamica dei fatti. L’allarme è scattato poco dopo le 15. A chiamare i soccorsi gli altri colleghi dell’operaio: sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Pistoia. All’arrivo dei soccorritori l’uomo, 56 anni, era vigile e cosciente ma lamentava dolore a una gamba che era rimasta incastrata. I soccorritori lo hanno stabilizzato e sono partiti in codice giallo per trasferirlo nel pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.