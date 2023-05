"Oltre l’immagine" Dedicato a tutte le donne

Antonino ci ha preso gusto. Dopo il successo ottenuto dal suo primo libro "Devi volerti bene", ecco "Oltre l’immagine" (New-Book Edizioni), romanzo incentrato sul mondo femminile, all’interno del quale è presente un testo scritto in collaborazione con la cantante Simonetta Spiri. Antonino Bottino, 38 anni, pistoiese acquisito, originario di Catania, ma residente in città da più di vent’anni, lavora come impiegato in una azienda metalmeccanica. Spopola sui social network grazie alle parole (pseudonimo Mirabili parole, quasi sessantamila followers su Instagram, in prevalenza donne di tutte le età), e parrebbe aver trovato la sua strada in questa vita.

"Le pagine di questo libro sono dedicate a tutte le donne che in qualche modo si rispecchiano nella protagonista, Tessa – scandisce lui, ormai ‘motivatore del gentil sesso’ –. A chi ogni giorno combatte contro i pregiudizi, contro l’immagine esteriore di sé, contro l’auto-accettazione figlia di esperienze negative. A tutte quelle donne che non comprendono che la vera bellezza assoluta risiede dentro loro stesse: siete belle, dovete solo capirlo. E invece ci sono donne che non si vedono belle o che non credono in sé stesse perché condizionate dalla società moderna".

Per convincerle, Bottino ha pensato bene di passare dalle frasette ricche di romanticismo, che tanto l’hanno aiutato a imporsi sui social, al romanzo, di cui ci svela qualcosa. "Marco è un aiutante fotografo di 35 anni. Per lui la fotografia è qualcosa che va oltre l’immagine stessa, perché attraverso essa, una persona può vedere qualcosa in più rispetto al comune riflesso prodotto da uno specchio. Ha smesso da tempo di credere nell’amore, complici le varie esperienze passate, il rapporto con i genitori prima, la perdita della madre dopo e in particolar modo, la sua ultima storia d’amore. Grazie al suo lavoro però conosce Tessa, una ragazza di Milano che è perseguitata da un’esperienza di coppia che l’ha segnata profondamente: non solo le ha fatto perdere la fiducia in sé stessa, ma l’ha portata a non piacersi più. Per questo ha bisogno di farsi fotografare da Marco. Tra di loro nasce qualcosa che nessuno dei due sa spiegare, ma che fa crollare quel muro immaginario che Marco aveva costruito intorno al suo cuore e che porta Tessa ad avere alcune delle risposte che stava cercando.

Forse finalmente Marco riuscirà a trovare la sua strada e, per quanto il percorso di Tessa sarà ancora lungo, almeno avrà un punto da cui partire per ritrovarsi". Se anche avvicinasse una persona alla lettura, sarebbe un successo. Ricordiamo infine che Antonino Bottino presenterà il suo secondo libro nel mese di luglio a Pistoia, nelle librerie Feltrinelli e Mondadori e poi sarà a Padova, Genova, Savona, Pisa, Montecatini, Livorno e Prato.

Gianluca Barni