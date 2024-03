Oggi l’anteprima del Festival del Giallo in Comune. Una mostra dedicata al fumetto dai toni noir

Primo step di un viaggio che condurrà dritti alla nuova edizione del Festival del Giallo, in calendario dal 12 al 15 aprile. Oggi alle 16 nell’atrio di Palazzo Comunale a Pistoia aprirà la mostra "Matite in giallo", curata da Pier Luigi Gaspa e Stefano Giraldi, organizzata dall’associazione Giallo Pistoia in collaborazione con l’amministrazione comunale. "Matite in giallo" (fino al 14 luglio; visite dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19) nasce da un’idea del fotografo Stefano Giraldi, che nel 2018 aveva curato ad Alessandria la mostra "L’isola gialla - Artisti interpretano la letteratura gialla", dedicata esclusivamente alla vignetta. A distanza di sei anni tale iniziativa, a Pistoia, si arricchisce grazie al contributo dell’esperto di fumetti Pier Luigi Gaspa, che ha inserito una nuova sezione dedicata ai disegnatori di fumetti e alla loro declinazione del Giallo attraverso illustrazioni di Giuseppe Palumbo, Silver, Massimo Bonfatti e Luca Boschi e altri autori. Saranno rappresentati anche alcuni fra i più celebri personaggi, come Diabolik, Leo Pulp, Lupo Alberto e Stella Noris. Gli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere sono: Dino Aloi, Giovanni Audisio, Roberto Baldazzini, Giovanni Ballati, Roberto Bonadimani, Massimo Bonfatti, Luca Boschi, Cecco Mariniello, Lido Contemori, Milko Dalla Battista, Marco De Angelis, Francesco De Stena, Giuseppe Di Bernardo, Gianni Dorigo, Riccardo Innocenti, Marilena Nardi, Francesco Natali, Giuseppe Palumbo, Mauro Pispoli, Massimo Presciutti, Giuliano Rossetti, Silver (Guido Silvestri), Niccolò Storai. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi, l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli e il presidente dell’associazione Giallo Pistoia Giuseppe Previti.