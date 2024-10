"Occasione persa per la biblioteca"

"E’ stata persa l’ennesima occasione per la valorizzazione della biblioteca". Così il consigliere del centrodestra di Montale Michael Paperetti commenta la bocciatura, da parte della maggioranza di centrosinistra, di due mozioni da lui presentate che prevedevano l’istituzione di un consiglio di gestione della biblioteca denominato "Associazione Amici della Smilea" e la sottoscrizione di abbonamenti ad alcuni quotidiani cartacei da mettere a disposizione in biblioteca. "Abbiamo preso atto con tristezza – afferma Paperetti – di decisioni miopi che dimostrano come l’attuale amministrazione sia sorda alle esigenze di rilancio culturale della nostra città. La mozione – spiega – avrebbe impegnato il sindaco e la giunta a costituire, entro il 30 aprile 2025, un consiglio di gestione della biblioteca composto per metà da consiglieri comunali di tutti i gruppi e per metà da cittadini volontari. La commissione competente avrebbe potuto redigere un regolamento del consiglio di gestione da approvare in consiglio. Il nostro – precisa Paperetti – non è stato un atto di accusa verso l’assessore Barontini, ma una proposta per riavvicinare i cittadini alla biblioteca". La seconda mozione prevedeva tre nuovi abbonamenti a quotidiani cartacei, cioè a La Nazione, a Il Tirreno, che trattano la cronaca locale della nostra provincia, e a un quotidiano prettamente economico come Italia Oggi o Il Sole 24Ore.

"Con la bocciatura anche di questa seconda mozione – conclude Paperetti – si conferma un’indisponibilità viziata da pregiudizi ideologici verso le proposte del centrodestra e resterà tutto come prima con l’esclusione di un pezzo consistente della comunità montalese, quella che non ha confidenze con le nuove tecnologie".

Giacomo Bini