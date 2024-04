Nuovo ambulatorio a Sambuca. Tutti i giovedì ci sarà il dottore

Sotto la lente d’ingrandimento di "Prospettiva futuro" ci sono l’ospedale Pacini e i beni dell’Asl collegati. Intanto c’è un nuovo ambulatorio a Sambuca. Dopo le preoccupazioni esternate dal sindaco Marmo, anche l’opposizione consiliare di minoranza esprime timori per il futuro di quello Spedale che la Montagna continua a considerare un bene non negoziabile. La questione sollevata dal capogruppo Franco Del Re, parte dall’ipotesi di vendita, da parte della Ausl, della ex farmacia, bene che, secondo il comunicato del gruppo di Del Re, ricade nel perimetro del Pacini. "La Azienda Usl Toscana Centro – si legge nella nota di Del Re – ha messo in vendita i locali che ospitavano la Farmacia di San Marcello. Vendere è un errore. Ragionando in termini di prossima istituzione della Casa di Comunità la ex farmacia, nel contesto del complesso immobiliare che comprende anche l’ospedale, e perché no, anche l’ex Conservatorio di Santa Caterina, la presenza di quel lotto è importante. Può essere utilizzato per svariate funzioni, anche per servizi non sanitari, o in ottica di ampliamento del personale dei medici di medicina generale, o per concentrare servizi sparsi sul territorio, o per avere spazi ulteriori da destinare alla Casa di Comunità in modo da non sacrificare quelli dell’ospedale che deve rimanere almeno punto di primo soccorso".

Per Sambuca invece c’è la buona notizia: è stato raggiunto un accordo per il nuovo ambulatorio di medicina generale ad accesso diretto, che sarà attivo da giovedì 2 maggio a Sambuca Pistoiese, nella sede Usl di Taviano. "Si tratta di un servizio aggiuntivo – spiega l’azienda sanitaria – rispetto al medico di medicina generale, in considerazione del fatto che alcuni medici di famiglia effettuano l’attività ambulatoriale in territori distanti da quello di residenza della cittadinanza delle frazioni del Comune di Sambuca Pistoiese". Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione aree interne, ha così commentato la notizia diffusa dall’Asl Toscana Centro dell’istituzione di un ambulatorio ad accesso diretto per le frazioni del Comune di Sambuca Pistoiese. "Abbiamo lavorato per cogliere un’opportunità offerta dal nuovo accordo collettivo nazionale, raggiungendo l’obiettivo di assicurare ai cittadini di Sambuca, come è già avvenuto a Marliana, il servizio di ambulatorio di medicina generale ad accesso diretto, indispensabile – conclude Niccolai – per far tornare un presidio medico sul territorio che giustamente i cittadini chiedevano a gran voce". Il servizio sarà attivo ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 19 a partire dal 2 maggio 2024.

Andrea Nannini