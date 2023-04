Pistoia, altri varchi in centro per blindare la Ztl. È scacco ai "furbetti"

Pistoia, 22 aprile 2023 – “Gli obiettivi sono due: tutelare maggiormente l’accessibilità al centro storico, per non trovare più scene imbarazzanti come le tantissime auto in sosta davanti a San Giovanni Fuorcivitas, che è una delle zone che intendiamo tutelare particolarmente e al contempo cercare di trovare alcuni posti auto in più, rispetto all’offerta attuale, per i residenti". Così l’assessore alla mobilità e alla polizia municipale, Alessio Bartolomei, spiega il provvedimento approvato dalla giunta comunale per quanto riguarda la zona a traffico limitato (ztl), che prevede una serie di restrizioni per gli accessi delle auto all’interno del centro storico.

Nuovi varchi, dunque. "Per raggiungere questo obiettivo – prosegue l’assessore – installeremo tre nuovi varchi: il primo in via delle Stinche, il secondo in via Ripa della Comunità e l’ultimo è quello che attualmente è in via Cino da Pistoia e che verrà spostato di circa venti metri, in direzione del centro e precisamente alla confluenza con via dell’Anguillara, perché in questo modo tutelerà anche quella via dell’Anguillara che finora permetteva di accedere direttamente al centro storico". La nuova disciplina entrerà in vigore in estate. Occorre infatti attendere il via libera dal Ministero dei trasporti per l’installazione dei nuovi varchi elettronici. "Con questi provvedimenti, insieme ad un altro paio di paletti che saranno messi in alcuni punti critici – evidenzia l’assessore – noi crediamo di chiudere in maniera veramente ermetica il centro storico a tutti coloro che non hanno diritto ad accedervi. Contemporaneamente – prosegue Bartolomei – procediamo ad un cambio radicale per quanto riguarda il parcheggio. Adesso all’interno del centro storico sono indicate le zone dove il parcheggio è vietato, dopo ci saranno zone dove è indicata la possibilità di sostare, mentre in tutte le altre sarà vietato". La nuova disciplina vieta inoltre lo scarico e carico, e dunque la fermata, in piazza Duomo e nell’area della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas per le attività e i residenti.

In arrivo anche nuove zone. La regolamentazione approvata dalla giunta prevede una divisione rivista. Partendo dalla tradizionale "Ztl A": via Abbi Pazienza, via Amati, via dell’Anguillara dal n° 1 al n° 11/A, via dell’Amorino, via dell’Acqua, via degli Archi, via dei Baglioni, vicolo Bacchettoni via Borgo Albanese, via Borgo Melano, via Borgo Strada (da via degli Archi a via dei Baglioni), via Borgo Stretto, via Bozzi, Vicolo Brontola, Vicolo Buio, via del Can Bianco, via dei Cancellieri, vicolo dei Capecchi, vicolo del Casone, Sdrucciolo del Castellare, via Cavour (da via Palestro a via Crispi), vicolo dei Chierici, via delle Colonne, Ripa della Comunità, vicolo dei Conti, via Crispi, via Curtatone e Montanara, via de’ Rossi, vicolo del Duomo, via del Fiasco, via del Gelso, Volta Ippoliti, Vicolo della Locanda, via della Madonna, vicolo del Malconsiglio, vicolo Moncetti, via dell’Ospizio, via Palestro (da via S.Stefano a via Can Bianco), via Panciatichi, vicolo Paradiso, vicolo dei Pedoni, Canto della Pillotta, via del Presto, via della Prov videnza, via Puccinelli, via della Rosa, via Roma, vicolo S. Andrea, Piazzetta S. Atto, vicolo S. Atto, piazzetta S. Biagio, vicolo S. Caterina, via San Matteo, piazza S. Leone, via degli Scalzi, Piazzetta del Sole, Piazzetta Sozzifanti, vicolo Sozzomeno, Ripa delle Stinche, Vicolo Tolentino, via Tomba di Catilina, volta dei Tonti, via della Torre, via XXVII Aprile, via Verdi, via di Vignaccia (da P.zza S.Stefano a Via Can Bianco), via Vitoni, vicolo della Zecca).

Più ridotta la "Ztl B": via del Cacio, via Castel Cellesi, Volta Castel Cellesi, via Dante de Petri, via dei Fabbri, via del Giglio, via del Lastrone, via della Nave, via degli Orafi (da via Buozzi a via dei Fabbri), piazzetta dell’Ortaggio, piazzetta Romana, via Romana, piazza della Sala, via Sant’Anastasio, via di Stracceria, Sdrucciolo dei Cipollini. Disocrso a parte per la "Ztl Sala", la "Ztl Duomo", mentre l’unica area pedonale urbana ("Apu") della città è quella di via degli Orafi.

Quanto agli accessi, nella Ztl A l’accesso ai residenti è consentito sempre (0-24), così come la fermata per scarico e carico. La sosta è autorizzata negli spazi individuati da apposita segnaletica verticale. Tra gli autorizzati ci sono, oltre ai residenti, i mezzi utilizzati per servizi di pubblica utilità (come servizio sanitario nazionale, attività di giustizia e polizia). Per i mezzi relativi alle attività commerciali che devono raggiungere punti nella ztl e procedere allo scarico/carico, il permesso consente il transito dalle 5 alle 10 e dalle 14 alle 17. Per la categoria "attività artigianali e beni deperibili" il permesso consente l’ingresso in ztl dalle 5 alle 20. Vi è poi il permesso per i medici che devono accedere al centro per effettuare visite ai pazienti e che consente l’ingresso 0-24. Nella ztl B la disciplina è sostanzialmente la stessa della A. In questa zona però – quella di San Giovanni Fuorcivitas – sono stati introdotti alcuni divieti su via Cavour, proprio con l’obiettivo di liberare quel tratto dalle autovetture e dai camion. Le regole relative alle varie zone individuate, entreranno in vigore con apposita ordinanza e in modo concomitante all’installazione dei nuovi varchi, non appena arriverà il via libera del Ministero.