Nuovi orari pensati per gli studenti: "Servizio che agevola i pendolari"

A partire da domani, entrerà in vigore il nuovo orario della linea 14 Pistoia – Bonelle – Casalguidi. Questa la novità annunciata dalla giunta Lunardi e da Autolinee Toscane, già nei giorni scorsi. E adesso ci sono gli orari definitivi: Autolinee, sul proprio sito, ha fatto sapere che saranno anticipate di dieci minuti le corse in partenza da Pistoia delle ore 5:58, 6:28, 06:50, 07:28, 07:58, 08:28, 09:28, 10:28, 11:28, 11:58, 12:28, 12:58, 13:28, 13:58, 14:28, 14:58, 15:28, 15:58, 16:28, 16:58, 17:28, 17:58, 18:58 e 19:58. La stessa modifica riguarderà gli autobus in partenza da Casalguidi ore 06:25, 06:55, 07:15, 07:55, 08:25, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 19:25 e 20:25. Un cambio disposto da Autolinee Toscane a seguito delle problematiche principali emerse sostanzialmente dallo scorso 1 novembre (quando era entrata in vigore la prima rimodulazione del servizio effettuata dal gestore) che anche sul territorio di Serravalle riguardavano in particolare il trasporto scolastico: gli studenti risultavano a quanto pare penalizzati dagli orari delle scorse, non riuscendo ad arrivare in tempo per l’inizio delle lezioni.

La questione fu affrontata anche in consiglio comunale, in una delle scorse sedute. Non dovrebbe invece subire modifiche la nuova linea 808, attivata nelle scorse settimane, che da Montecatini Terme attraversa Montecatini Alto, Ponte di Serravalle e Pieve a Nievole, per poi fare ritorno al punto di partenza (e ripartire).

"Autolinee Toscane aveva posticipato di dieci minuti le corse in questione, per una decisione che abbiamo francamente faticato a comprendere – ha ricordato l’assessore al trasporto pubblico Maurizio Bruschi – e che ha causato una serie di disservizi. Abbiamo quindi chiesto al gestore la possibilità di tornare ai vecchi orari". Un nuovo orario che verrà come detto osservato a partire da domani, anche se lo sciopero dalle 8:30 alle 12:30 preannunciato qualche giorno fa potrebbe teoricamente sparigliare le carte e non tutte le corse sono garantite. Poco male, ad ogni modo: dopo aver atteso due mesi, all’utenza verrà chiesto nella peggiore delle ipotesi di avere pazienza per un altro giorno, aspettando il martedì.

Giovanni Fiorentino