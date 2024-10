Nuovi giardini per Tobbiana. Giochi per bambini e panchine. E un panorama mozzafiato

Sono stati inaugurati i giardini riqualificati di Tobbiana, un’area a verde pubblico che da diversi anni era poco utilizzata per la sua limitata accessibilità e ora invece è diventata più fruibile ed è stata attrezzata di giochi per bambini e di panchine. Il lavoro ha comportato una spesa complessiva di 90 mila euro sostenuta interamente dall’amministrazione comunale con proprie risorse. E’ stato eseguito dalla ditta Fratelli Spitaletto Costruzioni srl di Pieve a Nievole, sotto la direzione dell’architetta Paola Petruzzi, responsabile del servizio lavori pubblici del Comune di Montale. I tempi sono stati più lunghi di quelli previsti anche in considerazione della necessità di approvare una variante urbanistica. L’area dei giardini si trova nel centro del paese di Tobbiana lungo la strada che porta alla Chiesa, vicino al monumento al carbonaio dell’artista Alfo Signorini. L’intervento è consistito innanzitutto nella creazione di un percorso pavimentato interno all’area verde che ne consentisse l’utilizzo da parte di tutti.

I punti principali dei giardini sono l’area giochi, dotata di due altalene e di altre attrezzature per bambini, uno spazio dotato di un tavolo in legno con panche e lo spazio per il gioco della pallacanestro, con la conservazione del canestro che già esisteva e la creazione di una tribunetta con due gradoni. Lungo il percorso pavimentato sono state collocate diverse panchine in modo da ammirare il bel panorama che si gode da diversi punti dell’area verde.

"Abbiamo riqualificato un giardino che prima era poco accessibile – ha detto il sindaco di Montale Ferdinando Betti (nella foto al taglio del nastro) – e in particolare è stato riqualificato lo spazio giochi dove tra poco arriverà anche un nuovo scivolo. Ora è davvero a disposizione di ragazzi e famiglie con la speranza che ora questo giardino sia sfruttato". Prima del taglio del nastro è stata impartita la benedizione dal parroco di Tobbiana don Cristoforo Dabrowski.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Betti, l’assessore alla promozione del territorio Luisa Innocenti, l’assessore al sociale Sandra Neri e l’assessore alla finanze Emanuele Logli. Presente anche il presidente del consiglio comunale Tiziano Pierucci. Tra le autorità intervenute il comandante della stazione dei Carabinieri di Montale luogotenente Massimiliano Moncini. E’ la seconda inaugurazione di un’opera pubblica a Tobbiana dopo quella del nuovo parcheggio di via dei Colli.

Giacomo Bini