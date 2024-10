Nuova rivoluzione: via Zamenhof chiusa tra via Fonda e via San Vitale

Ancora modifiche alla viabilità e rivoluzioni nel traffico cittadino in vista nei prossimi giorni, alla luce dei numerosissimi cantieri aperti per la creazione, soprattutto, di nuovi tratti di piste ciclabili nella zona della Barriera. Dallo scorso martedì è stato aperto il cantiere per la sistemazione di Largo Treviso, via Zamenhof e l’inizio di via Atto Vannucci e, da lunedì prossimo, ci sarà una novità di non poco conto, come sottolineato da un’ordinanza pubblicata dal Comune. A causa della limitata ampiezza della strada, fino a fine mese via Zamenhof verrà chiusa tra via Fonda e via di San Vitale: per chi proviene da porta al Borgo, si potrà girare a sinistra in via Fonda stessa dove sarà effettuata l’inversione del senso unico di marcia. Una volta arrivati su corso Gramsci, si potrà girare a destra e percorrere tutta via della Costituzione perché sarà temporaneamente sospeso l’accesso riservato ai soli bus. Considerando che sulla zona gravitano due scuole, l’istituto "Pacini" e le elementari "Collodi", negli orari di punta non mancheranno gli ingorghi. E sempre a proposito di traffico, da un paio di giorni vengono segnalati disagi alla viabilità per la realizzazione della bitumatura della nuova rotonda di fronte all’ingresso dello stadio "Melani": un argomento che ha spinto il consigliere comunale del Pd, Lorenzo Boanini, a mettere in evidenza le criticità: "Il traffico in via dello Stadio e Donatori del Sangue è stato fortemente limitato, con una segnaletica inadeguata che non indica chiaramente il doppio senso di marcia istituito temporaneamente per consentire i lavori di asfaltatura della nuova rotonda. Questa infrastruttura, dal costo di 150mila euro, non porterà benefici significativi alla viabilità locale, che già non risultava particolarmente congestionata in quel punto. Molti sono costretti a deviare il percorso o a parcheggiare lontano. Fin dall’inizio avevo espresso la mia contrarietà a quest’opera, chiedendo che le risorse fossero destinate ad altre priorità".