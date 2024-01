Nuova biblioteca. Taglio del nastro all’istituto Capitini

Giornata speciale ieri all’istituto Aldo Capitini di Agliana. Il prefetto Licia Donatella Messina, con autorità civili, militari e istituzionali e il dirigente scolastico Carmine Gallo, ha partecipato all’inaugurazione della rinnovata biblioteca della scuola, che fa parte della Rete documentaria della provincia di Pistoia (Redop), coordinata dalla biblioteca San Giorgio e a un seminario rivolto agli studenti, inserito nelle iniziative per il "Giorno della Memoria".

E’ stato proprio il prefetto a tagliare il nastro della biblioteca, insieme al dirigente scolastico e ai sindaci della Piana: Luca Benesperi di Agliana, Ferdinando Betti di Montale e Gabriele Romiti di Quarrata.

"Con piacere taglio questo nastro – ha detto Licia Donatella Messina – perché dalla conoscenza si sviluppa la cultura". La biblioteca, la cui responsabile è la docente Anna Rosa D’Ascoli, è stata recentemente riallestita per i libri e gli arredi, per renderla compatibile con una biblioteca moderna che sia centro di aggregazione per gli studenti e un fiore all’occhiello per il Capitini.

Ieri la biblioteca si è arricchita di due nuovi e preziosi volumi, donati per l’occasione dalla professoressa Gigliola Sacerdoti Mariani, già docente universitaria di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri di Firenze e testimone diretta dell’Olocausto.

Un dono molto apprezzato dalla scuola e per il quale il preside Carmine Gallo ha calorosamente ringraziato. La professoressa Sacerdoti Mariani ha poi tenuto un seminario per gli studenti nella palestra del Capitini, al quale hanno partecipato anche dirigenti scolastici. Un incontro organizzato dall’ufficio scolastico provinciale sul tema "Testi e pre-testi del Giorno della memoria".

Ed è stato proprio il prefetto di Pistoia a volere questo evento ad Agliana, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei tre comuni della Piana, in segno di vicinanza ai territori maggiormente colpiti dall’alluvione dello scorso novembre.

A questo evento, svolto all’istituto tecnico del settore economico Aldo Capitini di Agliana, frequentato da studenti di tutto il territorio, hanno partecipato anche studenti di altri istituti scolastici di Quarrata e Montale. L’inaugurazione della biblioteca in questa giornata speciale è stata decisa dal dirigente Carmine Gallo, in accordo con la scuola. E’ stata una giornata intensa, che ha visto anche la classe quarta A del liceo impegnata nell’accoglienza sia alle autorità che alle classi ospiti.

Piera Salvi