Notre Dame, la svolta Musical di Branchetti

Il nuovo anno inizia con un grande progetto: un musical e le prove sono già in corso. La "svolta musical" della factotum dello spettacolo pistoiese, Elisabetta Branchetti, e dei suoi talenti delle sette note è servita: è tutto pronto, infatti, per "Il cuore di Notre-Dame de Paris", che debutterà domenica 20 ottobre 2024, dalle 17.30, sul palco del teatro Buonalaprima di Borgo a Buggiano. La rappresentazione, ideazione e regia di Branchetti, direzione palco e backstage di Cecilia Ricciarelli, sarà importante anche perché solidale: l’incasso verrà devoluto all’associazione "Noi per Voi", che promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca scientifica, migliora la cura e l’assistenza ai piccoli pazienti affetti da patologie emato-oncologiche, assiste le famiglie dei malati. Testo e cast definiti, per l’entusiasmo contagioso di Branchetti. "Parigi, Epifania del 1482: in città sono giunti dei nomadi di origine franco-spagnola che hanno occupato una vasta zona periferica, denominata la ‘corte dei miracoli’ – ci introduce all’opera –. Un musical che vi appassionerà: bello, coinvolgente, godibile da qualsiasi tipo di pubblico. Desideriamo il tutto esaurito. Per la valenza del lavoro, ma soprattutto per la nobile causa di solidarietà.

"Ho scelto una splendida voce narrante: profonda, alla Alberto Lupo, quella di Michelangelo Fattori. Stavolta non canterà brani, ma rivestirà il ruolo, fondamentale, di narratore". Michelangelo studia canto e pianoforte al Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia. " E poi – prosegue Elisabetta – i bravissimi cantanti-attori: Giulia Colzi nei panni di Esmeralda, Sofia Giovenco in quelli di Fiordaliso, Adriano Mariotti nelle vesti di Quasimodo, Filippo Martelli alias Clopin, Raoul Erario Febo, Matteo De Angelis Frollo ed Enrico Tonelli Gringoire. Ci saranno i ballerini di Progetto Danza Toscana, Idea Danza, G Style, Welldance and Blound. Trucco e parrucco saranno a cura di Carmela Hair Look, la fotografia di Sandro Nerucci. Segnatevi questa data: domenica 20 ottobre 2024: un’esibizione godibilissima".

Queste le canzoni: "Il tempo delle cattedrali" di Gringoire; "I clandestini", originale con la coreografia di Progetto Danza Toscana; "Zingara" di Esmeralda con la coreografia di Idea Danza; "La corte dei miracoli" di Clopin, Gringoire ed Esmeralda con la coreografia di G Style; "Il cuore in me" di Febo con la coreografia di Progetto Danza Toscana; "Bella" di Quasimodo, Frollo e Febo; "Ave Maria pagana" di Esmeralda; "Mi distruggerai" di Frollo; "Parlami di Firenze" di Gringoire e Frollo; "Le campane" di Quasimodo con la coreografia di G Style; "Condannati", originale con la coreografia di Walldance and Blound; "Un prete innamorato" di Frollo; "La cavalcatura" di Fiordaliso; "Luna" di Gringoire; "Dio mio quanto è ingiusto il mondo" di Quasimodo; "Vivere per amare" di Esmeralda, "Balla mia Esmeralda", di Quasimodo con la coreografia di Idea Danza. Gianluca Barni