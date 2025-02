"Norme severe per fermare la delinquenza"

"Montecatini e sicurezza, tutti a parlarne senza averne competenze". Così esordisce Andrea Gabbani, ex assessore ed ex consigliere. "Il problema non è solo nostro ma è di carattere nazionale. Montecatini non è più quella che fu un tempo, in quanto la già eccessiva antropizzazione intorno agli anni Novanta e la possibilità di avere alloggi a costo contenuto, aveva spinto molti Bagnaioli a trasferirsi in zone limitrofe, vedi Massa e Cozzile, Pieve a Nievole Borgo a Buggiano".

Per Gabbani il problema è più complesso: "Montecatini attira anche chi si vuol approfittare, predare, delinquere, spacciare di tutto di più. Ecco perchè né un Baroncini né un Del Rosso né nessun altro con le attuali possibilità può far niente per ovviare a questa situazione. Quello che mi stupisce - dice con parole decise - non sono i commenti da bar del popolino, ma quelli di chi ha conoscenze, di chi ha amministrato o si appresta a farlo e continua a promettere, stante le attuali normative, soluzioni che non potranno mai esser messe in atto. Poi, una volta in sella, ripetono il mood: "Stiamo facendo il massimo ma di più non possiamo perché non abbiamo mezzi".

Se non cambia il sistema, se lo Stato centrale continuerà a esser eccessivamente garantista con chi non ha niente da perdere nulla potrà migliorare, anzi sarà sempre peggio. Tutti – commenta Gabbani senza usare mezzi termini - devono aver garanzia di un’esistenza dignitosa ma nessuno è uguale anzi è normale che chi è più bravo e fortunato è giusto che abbia di più. escono dalle regole, se delinquono e danneggiano devono esser puniti. Adesso attendo reazioni e condanne di sdegno dai buonisti".