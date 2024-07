Nonna Ersilia, 100 anni. Festa con tutta la famiglia. E la pergamena del sindaco

Applausi e anche un po’ di emozione, domenica sera, quando Ersilia Biagini Meoni, con una bellissima festa al circolo Anspi Il Campanile di Vignole, ha festeggiato il traguardo del centesimo compleanno. Un evento gioioso voluto e organizzato dai suoi quattro figli, Mauro, Marco, Maurizio e Massimo per dimostrarle la tenera riconoscenza per tutto quello che nel corso degli anni passati la mamma ha fatto per loro. Nata il 29 luglio 1924, originaria di Castel de’ Fedi (Pistoia), si era trasferita a Vignole per seguire il marito Rino. Ormai vedova dal 2012, è sempre stata circondata dall’affetto di tutta la sua famiglia.

Proprio lei stessa, credente devota, ha espresso il desiderio di passare la bella giornata del compleanno presso il circolo della parrocchia di San Michele Arcangelo di Vignole. Oltre ai figli, alle nuore, ai quattro nipoti e ai quattro bisnipoti, hanno partecipato alla festa tanti parenti, amici e conoscenti, che hanno letteralmente inondato Ersilia di omaggi floreali, conoscendo la sua grande passione per i fiori e per il verde.

A portarle gli auguri dell’amministrazione comunale e della città anche il sindaco Gabriele Romiti, che le ha consegnato una pergamena istituzionale con un messaggio beneaugurante. "Raggiungere cento anni di età è un traguardo straordinario – ha detto il sindaco Romiti a Ersilia – un percorso ricco di esperienza e di saggezza, con tanti ricordi da condividere con chi le vive accanto e con chi le vuole bene".

Daniela Gori