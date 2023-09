Nodo cantieri L’annuncio di Tomasi "Ora i lavori per allargare il cimitero"

L’annuncio lo ha dato direttamente il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, durante l’Open Day di domenica scorsa all’interno del parco della Vergine. "Siamo pronti, entro la fine dell’anno, a partire con il cantiere per l’ampliamento del cimitero della Misericordia". Un passo in avanti molto importante, ribadito poi nella stessa occasione anche dai vertici dell’Arciconfraternita, che dovrà andare ad ampliare un servizio alla cittadinanza, purtroppo, sempre d’attualità. Il camposanto, adiacente alla struttura comunale nella zona di porta San Marco, ha già subito diversi lavori di ammodernamento, ma gli ultimi padiglioni costruiti oramai risultano pressoché esauriti nei propri posti.

Fra l’altro, alcuni manufatti sono di grande pregio storico visto che la prima parte della costruzione risale al 1766, uno dei più antichi d’Italia all’esterno delle mura urbane di una città. E così, già dal 2019, era pervenuta al Comune di Pistoia la richiesta di un ulteriore ampliamento verso est – l’unica direttrice rimasta libera – dopo che la stessa Misericordia aveva acquistato un terreno di circa tremila metri quadrati. Conclusi tutti gli iter a livello politico, fra passaggi e discussioni in apposita commissione e approvazione del consiglio comunale, la stessa Misericordia è arrivata in fondo ai vari step della progettazione mandando a gara l’opera che, oramai, è prossima alla cantierizzazione: da cronoprogramma, infatti, entro dicembre dovranno entrare in azione le ruspe per modellare il terreno acquisito ed iniziare a costruire la struttura che garantirà più loculi (ci saranno comunque soltanto forni, non spazi per la sepoltura in terra) rispetto agli attuali.

Il tema cimiteri – sempre attuale – è stato anche al centro recentemente di un nostro reportage con un nostro cronista che, passando al vaglio i vari campisanti pistoiesi, ha messo in luce le criticità e le situazioni ancora da risolvere o quelle in via di risoluzione.