"No" alla violenza. Oggi tutti in piazza. Spettacoli e dibattiti in teatri e biblioteche

Essere libere e non costrette al coraggio. E ogni volta che la storia si ripete per mano di un uomo, ribadirlo con dolore. Oggi e sempre, la considerazione è una, la stessa: la violenza sulle donne è qualcosa che riguarda prima di tutti gli uomini. Ed è a loro in particolare, insieme alle tantissime donne coinvolte in questa battaglia ideologica e politica, che è rivolto l’invito a raccogliersi. A lanciare l’appuntamento sono Anpi, Arci, Auser, Cgil, la Consigliera provinciale di parità, Donne Democratiche, Libera, Pax Christi e Sezione Soci Coop di Pistoia che organizzano per oggi alle 17.30 in piazza Gavinana un’iniziativa per dire no alla violenza sulle donne ma anche per esigere misure e politiche serie e mirate per risolvere il problema. Un invito ad esserci anche per chiedere la pace e l’immediato cessate il fuoco nei tanti paesi insanguinati dalle guerre, a partire da quella in Palestina. "’Siamo qui per restare’ – si legge nell’invito alla partecipazione – è lo slogan scelto per questa iniziativa: siamo qui per restare vive, ovviamente, ma anche per restare libere. Siamo qui per restare nel mondo del lavoro, nei luoghi associativi e nelle istituzioni, vedendo riconosciuto il nostro ruolo e per contrastare le discriminazioni che impediscono la piena realizzazione delle donne". Ma le iniziative pensate per alzare la voce sul tema attorno al quale è nata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne non si fermano qui e si moltiplicano nelle più diverse forme d’espressione.

Sempre oggi (ore 11.30) nel parco di Candeglia si inaugura una nuova panchina rossa donata dall’azienda Nove Alpi Srl, presente il sindaco Tomasi e il consigliere Filippo Fontana. Stasera alle 21.15 al Teatro Francini di Casalguidi una lettura sull’argomento è offerta dallo spettacolo "Diritti o rovesci… ma pari!" con Katia Beni e Benedetta Giuntini, in un viaggio teatrale su pari (e dispari) opportunità e narrazione del corpo, in chiave sì divertente ma di sicuro impatto e riflessione (ingresso libero su prenotazione chiamando lo 0573.917204). L’amore è la strada, questo sembra voler dire l’appuntamento di domattina (ore 9.30) alla Biblioteca San Giorgio, dove si discuterà di relazioni amorose in un dibattito organizzato dal Centro di ascolto e orientamento psicanalitico condotto dallo psicoanalista Alessandro Guidi, presente anche Edoardo Maida (ingresso libero).

Anche Donne Impresa di Coldiretti risponde presente e dà appuntamento a domattina, ore 10.30, all’agriturismo Le Roncacce di Abetone (località Il Melo), presenti la responsabile regionale dell’associazione Michela Nieri, il presidente di Terranostra Pistoia, Giuseppe Corsini e l’imprenditrice agrituristica Francesca Buonagurelli, membro del direttivo del Centro Antiviolenza "Non ti scordar di te della Valle del Serchio" e membro del consiglio di Terranostra. In questa sede sarà inaugurata una panchina gigante di colore rosso per non spegnere la memoria delle vittime ed esprimere vicinanza a tutte le donne. Sempre da qui partirà la prima fiaccolata agrituristica contro la violenza sulle donne: a dare il via al corteo sarà la candela della panchina gigante che sarà accesa durante l’inaugurazione. Dalla provincia si segnala, a Montale, domani alle 17 alla biblioteca La Smilea la presentazione del libro "Apnea" di Francesca Chiti.

Chiude il 30 novembre alla San Giorgio (ore 17) l’iniziativa targata Fidapa Pistoia col dibattito "LuiconLei". Partecipano la presidente Mariarita Schivo, la vicesindaca Anna Maria Celesti (foto), l’avvocato e scrittore Franco Legni, il giornalista Simone Gai e l’attore Federico Mariotti.

l.m.