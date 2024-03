Nincheri lancia la sfida. Ecco "Montale rinasce". Una squadra tutta nuova

"Far ritornare Montale un paese di qualità come era e come ha cessato di essere negli ultimi dieci anni". Questa la motivazione della lista civica "Montale rinasce" guidata dal candidato a sindaco Sandro Nincheri. "Mi sono reso conto – dice Nincheri – che negli ultimi anni Montale ha perso quelle caratteristiche che lo rendevano un gioiello dal punto di vista dei servizi educativi e sociali, della vita culturale e della qualità urbanistica, il cammino si è interrotto e noi vogliamo riprenderlo". Nincheri formula dunque un "giudizio fortemente negativo" sull’amministrazione delle due giunte Betti, ma "la goccia che ha fatto traboccare il vaso – dice il candidato di "Montale rinasce – è stata la decisione del sindaco attuale di candidarsi per il terzo mandato e la vicenda dell’inceneritore con la decisione di una proroga dell’attività dell’impianto in contraddizione con gli impegni presi nero su bianco dal consiglio comunale".

"Quindici anni di mandato da sindaco – aggiunge Nincheri – sono più vicini a un regno che a una dialettica democratica e sull’inceneritore chiediamo solo il rispetto delle decisioni scritte nero su bianco e quindi per noi va chiuso e basta, poi si può cominciare a parlare di alternative". Da queste ragioni parte l’iniziativa di proporre agli elettori "una proposta nuova e diversa". Nincheri sottolinea il carattere totalmente civico della lista, "non abbiamo apparentamenti politici o appoggi esterni – assicura il candidato a sindaco – non per antipolitica beninsteso, ma perché vogliamo presentarci semplicemente con le nostre facce, le nostre persone, le competenze e l’entusiasmo che mettiamo in questo progetto". Da qui la critica alla lista di centrodestra: "la chiamano civica di area di centrodestra, ma è una contraddizione in termini". Il simbolo di "Montale rinasce" sono tre piume della Fenice, animale emblema di rinascita: una piuma blu a rappresentare il paese di Montale, una verde che sta per l’attenzione all’ambiente, e una terza piuma con i colori arcobaleno della pace. Nincheri sottolinea la centralità dei temi ambientali. "Il 90 per cento del territorio di Montale è verde – dice Nincheri – bisogna valorizzare i tanti bellissimi percorsi che ci sono, riqualificare il verde e curare il territorio per prevenire i rischi che corre, come abbiamo visto recentemente". Nincheri sottolinea come nella lista ci siano tanti giovani, tante donne e come quasi tutti i candidati, tranne lui stesso e un altro, siano alla prima esperienza di impegno politico-amministrativo. "Sono persone impegnate nel volontariato, nello sport, nei servizi educativi – dice Nincheri – conoscono il commercio e l’imprenditoria e possiedono competenze ciascuno nel loro campo professionale. Siamo pronti ad ascoltare suggerimenti, proposte e anche critiche". Ecco i nomi dei primi 12 candidati: Federico Gelli, Elisa Chiappinelli, Luisa Pazzagli, Melissa Pozzi, Daniele Fini, Martino Bonnano, Cecilia Innocenti, Sara Fanti, Gianfranco Masci, Valentina Puggelli, Dania Meoni.

Giacomo Bini