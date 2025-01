Nidi d’infanzia due mattinate per conoscerli

Tempo di open day per i nidi d’infanzia comunali. Due le opzioni proposte nel territorio, entrambe di qualità – fa sapere l’amministrazione – e riconosciute come autentiche eccellenze in campo educativo.

Il primo nido comunale aperto sarà, sabato 1 febbraio dalle ore 9 alle 12, il "Mago Merlino", con accesso da via Fucini 6 a Casalguidi, telefono 0573.917451.

Il secondo nido comunale da poter visitare sarà, sabato 8 febbraio, dalle ore 9 alle 12, "Buca delle fate", in via dei Salici 11 a Masotti, telefono 0573.919382.

In occasione di questi appuntamenti, l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Gargini (foto) ha rivolto un messaggio di saluto a tutti coloro che sono interessati a visitare le due strutture: "Vi aspettiamo insieme ai vostri bambini agli open day dei nidi d’infanzia comunali di Casalguidi e Masotti. Potrete visitare gli spazi accoglienti e colorati sotto la guida delle nostre educatrici che sapranno rispondere a tutte le vostre domande e che vi accompagneranno in questo periodo di crescita. Vi aspettiamo numerosi".

Sempre dal sito del comune https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/it sarà data notizia dell’apertura del Bando Domande Nidi 2025/2026.

Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente on line: mediante l’accesso al portale Simeal dedicato ai servizi della pubblica istruzione http://serravallepistoiese.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Per accedere al portale, è necessario dotarsi di Spid (Sistema pubblico di identità Digitale). Per informazioni 0573 917433. Risponderà Patrizia Gaggioli, responsabile dell’unità operativa istruzione infanzia, coordinatrice pedagogica.