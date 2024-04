Quale ruolo di rilievo ha avuto la figura di Niccolò Puccini, qual è stato il suo contributo concreto per la città di Pistoia, quali rapporti coltivò in vita? È una storia di vita da conoscere quella del mecenate e filantropo pistoiese Niccolò Puccini raccolta nel libro "Niccolò Puccini e il sogno del Risorgimento" di Laura Dominici (Metilene Edizioni, 2024), che verrà presentato oggi, giovedì 18 aprile, alle ore 17 in un contesto decisamente familiare, ovvero il Villone Puccini di Scornio. Il volume ripercorre la vita di Puccini e rivela il suo ruolo significativo nella politica e nella cultura toscana del suo tempo. Ricordato soprattutto per il Villone e il grande parco di Scornio che donò alla città per volontà testamentaria, si distinse anche per il suo impegno nel dibattito politico, dialogando con figure di spicco come Massimo d’Azeglio e Vincenzo Gioberti, frequentando gli ambienti intellettuali di Firenze e intrattenendo rapporti epistolari con personaggi celebri come Leopardi. Nella ‘sua’ Pistoia sono molte le istituzioni per le quali si adoperò: dalla Cassa di Risparmio, alla nuova via Leopolda, dalla Ferrovia Porrettana agli istituti per l’infanzia, dalle scuole professionali alle raccolte d’arte e di libri. Attraverso testimonianze e documenti, il libro regala ai lettori un’opportunità unica di scoprire il lato meno conosciuto di questo illustre protafonista, celebrato nella memoria collettiva come personaggio sì illustre, ma al contempo vicino alla gente.

Il volume, realizzato con il contributo della Fondazione Caript e con il patrocinio del Comune di Pistoia, fa parte della collana Dossier Pistoia a cura di Mirabilia Arte e Memoria, edita da Metilene Edizioni, con testi di Perla Cappellini e Laura Dominici in doppia lingua (italiano e inglese). Si tratta di una iniziativa editoriale che si compone di singole uscite, ciascuna dedicata a un personaggio, un luogo o un evento che hanno caratterizzato l’identità culturale del territorio.

Attraverso "Dossier Pistoia" è possibile compiere un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico e culturale cittadino, accompagnati dai contributi di esperti e dalla suggestione delle immagini.

Dopo le precedenti uscite dedicate al genio di Bernardo Buontalenti e San Jacopo e adesso Puccini, seguiranno, nel corso dell’anno, nuove pubblicazioni tra le quali quella dedicata al pittore e illustratore Luigi Mazzei e alla vita artistica dell’ambiente pistoiese tra le due guerre.

"Niccolò Puccini e il sogno del Risorgimento" sarà disponibile in tutte le librerie di Pistoia, nel bookshop dell’Antico Palazzo dei Vescovi e sul sito di Metilene Edizioni. L’autrice oggi dialogherà con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e con il professore Giovanni Capecchi.

l.m.