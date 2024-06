Nessuno dimentica Angelo Biagini. Un Ginkgo davanti al suo ufficio

PISTOIA

Un Ginkgo davanti alla finestra che un tempo ospitava il suo ufficio, così ieri mattina ai cantieri comunali gli amici, ex colleghi, l’assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei, la vicesindaca Anna Maria Celesti e la moglie, compagna di una vita Silvia Mungai, hanno ricordato Angelo Biagini, scomparso prematuramente due anni fa, a soli 65 anni, poco tempo dopo essere andato in pensione.

Un lavoratore sempre al servizio della comunità che ha protetto il territorio e supportato la cittadinanza durante gli eventi calamitosi che Pistoia ha subito negli ultimi decenni. Quella pianta ai cantieri ora porterà per sempre il suo nome, in ricordo di un uomo che tutti hanno conosciuto per competenza e disponibilità. Biagini se ne è andato improvvisamente due anni fa in seguito a problemi cardiaci che hanno avuto un esito inaspettato.

Capo della protezione civile comunale era originario della Corsica dove non mancava mai di tornare appena riusciva a ricavarsi un po’ di tempo libero. Tutti ricordano ancora la sua operosità a qualsiasi ora del giorno e della notte, Angelo era pronto sempre a partire per aiutare il territorio e i cittadini. Ieri mattina il ricordo commosso di chi ha lavorato al suo fianco per tanti anni.

M.M.