Nel weekend alla Cattedrale si rinnova ’Toscana Auto Collection’

Di nuovo al Centro Fiere ’La Cattedrale’ di Pistoia, sabato 27 e domenica 28 gennaio, un’interessante edizione di Toscana Auto Collection, la mostra di auto, moto, biciclette, ricambi e tutto ciò che interessa gli appassionati e i collezionisti delle due e quattro ruote d’epoca. Dopo il successo delle precedenti edizioni, ’La Cattedrale’ ex Breda torna ad essere il punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati al mondo del restauro o del conservato dell’infinito mondo dei motori e non solo di quello. Per due intere giornate Pistoia ed il centro fiere ospiteranno espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero per dare vita ad un appuntamento prestigioso e molto atteso. Particolarmente curato sarà il settore dei ricambi d’epoca per tutti coloro che vogliono restaurare l’auto, la moto o lo scooter del babbo o addirittura appartenuto al nonno e che potranno trovare i pezzi originali necessari, difficilmente reperibili altrove.

La nuova edizione di Toscana Auto Collection si arricchisce anche di nuovi settori espositivi come il modellismo, l’abbigliamento in tema, l’editoria specializzata, l’utensileria e vedrà anche la presenza di clubs e scuderie che promuoveranno le loro attività sociali e didattiche. Particolarmente curate saranno le esposizioni dedicate e alle auto d’epoca sportive che ripercorrono gran parte della storia rallystica toscana, con iniziative culturali collegate ed organizzate in collaborazione con AS Sport motori di Prato. Uno spazio del tutto particolare e da visitare sarà quello che ospita, per la prima volta, il Ducati Official Club dove verranno esposte alcune tra le moto più famose di questo glorioso marchio, attualmente campione del mondo sia di MotoGp che di Superbike. Confermati gli spazi dedicati alla storia della Vespa, una bella mostra delle gloriose Fiat 500, l’esposizione di vecchi trattori e macchine agricole che hanno faticato nelle nostre campagne, auto tuning e molto altro ancora Toscana Auto Collection sarà aperta al pubblico in entrambi i giorni dalle ore 9 alle ore 18 con

biglietto unico di ingresso di dieci euro (chiusura della biglietteria alle ore 17=. All’interno della manifestazione saranno in funzione il ristorante , la tavola calda, bar e pizzeria.